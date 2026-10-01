Las matriculaciones de coches en España sobrepasan las 900.000 unidades hasta septiembre, un 6,7% más - RENAULT

En 2026, tres de cada diez ventas son de un vehículo eléctrico o híbrido enchufable MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España alcanzaron un total 912.059 vehículos durante los nueve primeros meses del año, un 6,7% más que entre enero y septiembre de 2025, cuando se registraron 854.731 unidades.

En concreto, el mercado de la automoción española acumuló un total de 93.858 ventas en el pasado mes de septiembre, lo que supone un incremento del 10,2% respecto a las 85.167 unidades registradas en el mismo mes del año anterior, según los datos divulgados por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam) este jueves.

Por canales, las matriculaciones realizadas por particulares suponen hasta el mes de septiembre un total de 418.280 unidades, con un crecimiento del 7,6%, mientras que en el noveno mes del año alcanzaron las 51.713 unidades, un 13,5% más que un año antes.

Las empresas matricularon en los nueve primeros meses del año 311.148 unidades, un 5,2% más que en el mismo periodo de 2025. Por su parte, fueron 39.509 turismos los registrados en septiembre, un 8,4% más.

En cambio, el canal de alquiladores también mantiene una evolución positiva, con 182.631 unidades y un crecimiento del 7,3% entre enero y septiembre. En el pasado mes, se anotaron 2.636 matriculaciones en este canal, un 16,6% menos interanual.

HASTA SEPTIEMBRE, 3 DE CADA 10 VENTAS SON DE ELECTRIFICADOS

Respecto a las ventas de turismos electrificados (BEV+PHEV), se registran 31.945 unidades, con un incremento del 56% y representando el 34% del mercado en el mes, 10 puntos porcentuales por encima de septiembre de 2025. Los turismos eléctricos puros (BEV) han cerrado el mes como la segunda tecnología más vendida y han superado las 100.00 unidades en 2026.

El total de las ventas en el año de eléctricos e híbridos enchufables se marca en 217.298 unidades, un 36,9% más que el año anterior. En este año ya representan el 23,8% del mercado.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en septiembre bajan hasta los 88,5 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 9% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el acumulado de 2026, las emisiones medias se sitúan en 100,2 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,8% menos que en el mismo periodo de 2025.

LOS COMERCIALES LIGEROS CRECEN UN 0,4% EN SEPTIEMBRE

El mercado de vehículos comerciales ligeros ha anotado entre enero y septiembre un total 146.858 unidades, un 6,3% más que las 138.170 registradas un año antes. Asimismo, la evolución fue más tímida en el mes de septiembre con 15.225 matriculaciones, frente a las 15.162 del mismo mes de 2025, lo que supone un aumento del 0,4%.

Dentro de este segmento, los furgones y camiones/chasis ligeros suman en los primeros nueve meses del año un total de 71.558 unidades, lo que se corresponde con un progreso del 8,9%. A sus vez, se comercializaron 6.966 unidades en septiembre, un 0,2% menos interanual, mientras que las 'pick-up' alcanzaron 1.241 unidades, con un crecimiento del 18,3%.

Por su parte, los vehículos industriales registraron 2.900 unidades en septiembre, un 5,6% más, y acumulan 23.696 unidades en los nueve primeros meses, un 13,2% más.

Los autobuses, autocares y microbuses contabilizaron 896 unidades en septiembre, un 8,3% más, y acumulan 3.312 unidades hasta septiembre, prácticamente en línea con el mismo periodo de 2025 (+0,4%).

En conjunto, el mercado de industriales y autobuses alcanzó 3.796 matriculaciones en septiembre, un 6,3% más, y suma 27.008 unidades en el acumulado del año, con un crecimiento del 11,5%.

Por último, el renting concentró 27.504 matriculaciones de vehículos en septiembre, un 0,1% más que un año antes, y acumula 282.541 unidades entre enero y septiembre, un 9,7% más.

SEPTIEMBRE CONFIRMA EL PAPEL DEL PLAN AUTO+

Los principales actores del sector automovilístico español han celebrado los buenos datos registrados en el mercado en el mes de septiembre, pese al incremento de los precios en los carburantes que no han mermado el crecimiento del sector.

"En septiembre el mercado sigue creciendo a buen ritmo de crecimiento, a pesar de que en este mes se reinicia la marcha tras el verano y de factores como el precio de la gasolina, que ha superado los dos euros por litro, o unos tipos de interés del 2,5%, que tampoco favorecen la demanda", ha afirmado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

Igualmente ha destacado el papel de la electrificación, una vía de movilidad que "con el eléctrico puro como segunda opción de compra" que confirma a la "electrificación es una opción cada vez más atractiva para los ciudadanos".

Por su parte, el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, ha insistido en el papel de la apertura del Plan Auto+ a finales de agosto como la causa de que los "vehículos electrificados hayan ascendido hasta el 34% del total, cuando el año empezó en el 21%. Además, el 65% de todas las ventas de electrificados corresponde al canal de particular, es decir, a las familias".

Finalmente, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha destacado que "las matriculaciones esquivan la cuesta de septiembre y continúan su tendencia al alza, con las compras de particulares como principal motor de crecimiento. El híbrido no enchufable continúa como propulsión favorita, si bien destaca el buen comportamiento que mantienen las ventas de vehículos electrificados al representar ya cerca del 35% del total, lo que refleja la disposición del ciudadano a dar el salto a la movilidad con enchufe".