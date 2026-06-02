Las matriculaciones crecen un 8,1% en Italia en mayo, hasta 151.659 unidades

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MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en Italia han crecido un 8,1% en mayo respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 151.659 unidades en el quinto mes del año, según las cifras divulgadas por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano).

A su vez, en el acumulado del año, el mercado automovilístico italiano ha sumado 797.843 nuevos registros, un 9,5% más que en el mismo periodo del año anterior.

Por tipos de propulsión, los modelos híbridos han sido los más matriculados en mayo, con 71.392 anotaciones mensuales, un 16,5% más que en el mismo mes del año anterior. Mientras, el mercado italiano ha alcanzado las 15.433 matriculaciones de híbridos enchufables, con un incremento interanual del 71%.

En tercer lugar, por encima de las matriculaciones de vehículos de gasolina y diésel se han situado los vehículos 100% eléctricos, con 13.305 anotaciones, un 86,2% más que en el mes de mayo de 2025.

En el acumulado del año, las matriculaciones de híbridos han crecido un 24% interanual, mientras que las matriculaciones de híbridos enchufables y las de vehículos 100% eléctricos se han elevado un 91,2% y 75,4% respectivamente.

Por marcas, Fiat ha sido la más vendida en el mercado transalpino en mayo, tras alcanzar 15.197 registros en el quinto mes del año, con una cuota de mercado que supera el 10%. En el acumulado del año, las matriculaciones de la marca italiana han crecido casi un 30%.

En segundo y tercer lugar se sitúan, en una reñida batalla, Volkswagen y Toyota, 10.857 y 10.319 matriculaciones, respectivamente, solo en mayo. Dacia y Peugeot, con 9.295 y 7,248 registros mensuales, completan el 'top 5' de mayo.

MG, LA MARCA CHINA CON MÁS VENTAS

De su lado, MG ha sido la marca china más matriculada en el mercado italiano, con un crecimiento interanual superior al 24%. De su lado, BYD ha triplicado sus matriculaciones desde mayo de 2025 y Omoda & Jaecoo las ha multiplicado por cuatro, con cuotas de mercado del 4,1% y 2,65%, respectivamente.