Las matriculaciones en Francia caen un 5,87% en enero, hasta 131.820 unidades

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las ventas de turismos y vehículos comerciales en Francia cayeron un 5,87% en enero respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzarse 131.820 unidades comercializadas en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 107.157 unidades, lo que equivale a una caída del 6,55% respecto a enero de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, en el primer mes del año se vendieron 24.663 unidades (-2,78%).

La marca que más vehículos ha vendido en el mercado francés ha sido Renault, que ha alcanzado 28.647 unidades comercializadas en el primer mes del año, un 15,94% más que en enero de 2025. Le sigue otra firma francesa, Peugeot, con 21.838 anotaciones, un 10,5% menos que en el primer mes del ejercicio anterior.

A continuación, en el 'top 5' de marcas más vendidas en Francia se encuentran Citroën (con 12.583 anotaciones), Toyota (10.549 registros) y Volkswagen (7.988). Cabe destacar que las tres primeras firmas --Renault, Peugeot y Citroën--, de origen francés, copan el 47,8% de cuota de mercado.

Entre las mayores caídas interanuales, llama la atención el caso de Tesla en enero, con 662 entregas en Francia, un 42,03% menos que en el mismo mes del año anterior. También son notables las caídas de BMW o Dacia, del 35,5% y 33,6%, respectivamente.