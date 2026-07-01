Las matriculaciones en Francia crecen un 1,11% en el primer semestre, por encima del millón de unidades

MADRID 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Francia han experimentado un incremento del 1,11% interanual en el primer semestre del año, hasta sumar más de 1,03 millones de unidades en el mercado galo, según los datos del Comité de Constructores Franceses de Automóviles (CCFA, por sus siglas en francés).

En concreto, las ventas de turismos en Francia se situaron en 857.166 unidades, lo que equivale a un aumento del 1,78% respecto a al primer semestre de 2025. Del lado de las ventas de vehículos comerciales, se comercializaron 181.853 unidades (un 1,94% menos).

Renault ha repetido como la marca más vendida en el primer semestre, con 150.736 unidades comercializadas y una cuota de mercado del 17,59% (por debajo ambas cifras de los registros del primer semestre de 2025). A continuación se ha situado Peugeot, con 113.479 anotaciones y una cuota de mercado superior al 13%.

Mientras, Citroën se ha quedado en el tercer puesto, por encima de los 65.000 registros en los seis primeros meses de este año y una cuota de mercado del 7,68%, registrando un comportamiento positivo respecto a 2025.

De su lado, algunos de los mayores descensos interanuales se han dado en las marcas Audi, Hyundai o Lexus, mientras que Opel, Alpine o Mini han tenido incrementos de dos dígitos.

SUBEN LAS VENTAS EN JUNIO EN UN 8,43%

En lo que se refiere a junio, las ventas de turismos y vehículos comerciales han aumentado un 8,43% respecto al mismo mes del año anterior, hasta contabilizar 224.338 unidades comercializadas.

Solo en el mercado de turismos, las ventas han caído un ligero 11,37%, hasta 188.787 unidades. Por su parte, los vehículos comerciales han experimentado una variación negativa del 4,9% interanual respecto a junio de 2025, hasta 35.551 anotaciones.