Las matriculaciones en Italia caen un 0,2% en noviembre, hasta 125.469 unidades

MADRID, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos en Italia cayeron un 0,2% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta registrar 125.469 unidades, según la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Entre enero y noviembre, las entregas de vehículos experimentan un descenso del 2,8%, con un total de 1,42 millones de matriculaciones, frente a los 1,47 millones registrados en el mismo periodo del año pasado.

LAS VENTAS DE ELÉCTRICOS SE DUPLICAN EN NOVIEMBRE

Por tipos de propulsión, casi la mitad de los vehículos matriculados en noviembre (el 42,6%) fueron híbridos eléctricos, con un total de 53.464 unidades. En el acumulado del año, representaron el 44,5% de cuota de mercado, hasta registrar 636.274 unidades, con un crecimiento del 7,9% interanual.

No obstante, el tipo de vehículo que más creció en noviembre fueron los modelos eléctricos, con 15.304 matriculaciones (12,1% de cuota) un dato que supone duplicar (132%) sus números de de hace un año. Entre enero y noviembre, el crecimiento despuntó un 38%, con 82.897 unidades que hacen que la cuota de este tipo de modelos sea del 5,8%.

Los híbridos enchufables (PHEV) lograron una cuota de mercado del 7,2%, con 9.069 unidades y un crecimiento en el mes de noviembre del 130%. Frente al mismo mes del año anterior, las ventas de los PHEV han crecido un 81,6%, con 89.233 registros entre enero y noviembre de 2025.

Del lado de los combustibles tradicionales, las ventas de modelos gasolina y diésel fueron de 26.391 y 10.275 unidades respectivamente, con caídas del 23,4% y del 35,2%, en el mismo orden.

En el sumatorio del año hasta noviembre, las entregas de modelos de gasolina se han reducido un 17,4%, hasta las 352.910 unidades (24,7% de cuota de mercado), mientras que las ventas de vehículos diésel han caído un 34%, con 134.820 comercializaciones (cuota de mercado del 9,4%).

STELLANTIS, EL GRUPO LÍDER DEL MERCADO ITALIANO EN NOVIEMBRE

Por grupos automovilísticos, Stellantis logró la primera posición, con un 25,5% de cuota de mercado en noviembre, sumando un total de 31.744 vehículos matriculados. De igual forma, sigue siendo el grupo automotriz líder en el total del año con 400.288 unidades, un 6,8% menos que hace un año.

Entre las marcas del grupo destacó el rendimiento de Fiat, con 10.827 unidades entregadas, un 23,1% más que en noviembre de 2024, y Leapmotor, que registró un incremento interanual del 2.887% con 2.211 ventas, siendo las únicas firmas del grupo en anotar números positivos en el mes.

A continuación se situó el Grupo Volkswagen, que recortó ligeramente su cuota de mercado en noviembre, con 21.138 unidades matriculadas, un 2,15% menos que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado hasta noviembre, el grupo de origen alemán es el segundo más popular con 231.202 operaciones, un 2,4% menos que hace un año.

Entre las marcas del grupo, destacaron los números positivos en Audi y Cupra, con un aumento de sus matriculaciones del 13,7% y del 45,5%, hasta 6.003 y 2.319 unidades, respectivamente. Mientras, la matriz Volkswagen reportó 8.913 ventas, un 16,5% en términos interanuales.

En tercera posición se situó en noviembre el Grupo Renault, con un 10,7% de cuota, hasta sumar 13.372 unidades matriculadas, con una caída del 16,3%. Entre sus marcas, Dacia y Renault obtuvieron 5.713 y 7.659 operaciones, aunque bajaron sus entregas un 20,7% y un 12,7% respectivamente.