Las matriculaciones en Italia crecen un 4,3% en julio, hasta 125.011 unidades, con Fiat en cabeza

Archivo - Logotipo de la marca Fiat - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de nuevos vehículos en Italia han crecido un 4,3% en julio, hasta 125.011 unidades, con un notable incremento de los registros de modelos híbridos enchufables o 100% eléctricos, según los datos divulgados por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano).

En concreto, las matriculaciones de modelos híbridos enchufables crecieron un 45,5%, hasta sumar 13.103 anotaciones y representar una cuota de mercado del 10,5%. Mientras, los registros de nuevos vehículos 100% eléctricos subieron un 24,9% interanual, hasta 7.368 modelos (un 5,9% del total de las matriculaciones mensuales).

Mientras, los híbridos han vuelto a ser la propulsión favorita entre los clientes del mercado transalpino, con 59.420 nuevos modelos, un 11,4% más que en julio de 2025. Del lado contrario, las matriculaciones de vehículos de gasolina y diesel se han desplomado un 13,9% y un 29,7% interanual.

En el acumulado del año, las matriculaciones en Italia han crecido un 9,1% hasta superar ya el millón de nuevas unidades. En este caso, los registros de vehículos 100% eléctricos han aumentado un 71,4% interanual y los de híbridos enchufables un 78,7%.

FIAT CONTINUA CRECIENDO EN SU MERCADO DOMÉSTICO

De nuevo, Fiat ha sido la marca más vendida en el mercado italiano de coches nuevos, con 14.095 registros en julio, un 27,4% más que en el mismo mes del año anterior, lo que le permite llegar a un 11,4% de cuota de mercado.

A continuación, las marcas más vendidas han sido Toyota y Volkswagen, con incrementos interanuales menos destacados, del 1,43% y el 0,87%, respectivamente. Por encima de las 8.000 unidades vendidas en el mes también se ha situado Dacia, en este caso con una caída interanual del 1,57%.

En cuanto a las marcas chinas, BYD se ha posicionado en primer lugar, con 4.466 matriculaciones en julio, más del doble que un año atrás. También Omoda y Jaecoo ha crecido hasta un 168% interanual, hasta sumar 3.786 unidades. Por el contrario, MG, en tercer puesto, ha experimentado una caída del 1,39%. Leapmotor se ha situado en el cuarto puesto, aunque en el acumulado del año entra en el 'top 3', con uana cuota de mercado del 2% en 2026.