Las matriculaciones en Italia crecen un 4,7% en octubre por el impulso de los modelos electrificados

Archivo - Fiat - PH.ALBERTO GIORGIO ALQUATI - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en Italia han crecido un 4,7% en octubre, con 133.715 unidades, según los datos de la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por sus siglas en italiano).

Los modelos híbridos han sido las nuevas comercializaciones más populares en el mercado transalpino, con 65.563 registros mensuales, un 12,1% más y una cuota del mercado del 49% (4,8 puntos porcentuales más que hace un año).

Le siguen los vehículos de gasolina, que han experimentado un retroceso del 18%, hasta quedarse en 23.806 anotaciones. Por su parte, los modelos diésel han registrado una caída mayor, del 40,5%, hasta sumar tan solo 7.146 unidades, con una cuota de mercado del 5%.

A continuación, los turismos híbridos enchufables (PHEV) se han posicionado como la tercera propulsión más comercializada en Italia, con 17.008 unidades vendidas en el mes, lo que les permite alcanzar una cuota del 12,7% (por encima del 7,4% de octubre de 2025).

De su lado, los modelos 100% eléctricos han crecido un 28,1% interanual, hasta superar las 8.100 unidades, hasta una cuota del 6,1% (frente al 5% del mismo mes del año anterior), quedando así por encima de los vehículos diésel.

De nuevo, Fiat mantiene el liderazgo de nuevas matriculaciones, con 12.310 ventas en el mes y una cuota de mercado superior al 9%. Le siguen Toyota, con 11.262 registros (un 5,08% más) y Volkswagen, que pierde cuota de mercado (un 7,04% frente al 7,7% de 2025), tras matricular un 5% menos de vehículos (hasta anotar 9.289 registros).

Entre las marcas chinas, BYD ha triplicado sus comercializaciones mensuales, mientras que Omoda & Jaecoo ha duplicado la cifra de ventas, hasta rozar las 5.000 unidades. Leapmotor también ha elevado notablemente sus ventas, hasta 1.600 anotaciones.

CRECEN UN 8,5% HASTA OCTUBRE

En lo que se refiere al acumulado del año, las matriculaciones ya superan las 1,4 millones de unidades, un 8,5% más que en el mismo periodo del año anterior, con un impulso notable por parte de los modelos electrificados.

Así, las ventas de híbridos se mantienen en primera posición, con 700.086 anotaciones (un 20,1% más), mientras que las comercializaciones de modelos híbridos enchufables y 100% eléctricos han crecido hasta un 73,9% y 63,3%, respectivamente.

En los diez primeros meses del año, Fiat ya suma un 11% de cuota de mercado entre las nuevas entradas al parque automovilísticos italiano, mientras que sus rivales en el podio, Toyota y Volkswagen se quedan muy por detrás, con cuotas del 7,19% y 6,78%, respectivamente.