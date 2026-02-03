Las matriculaciones en Italia suben un 6,6% en enero, hasta 143.332 unidades

Archivo - Fiat - Arne Dedert/dpa - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en el mercado automovilístico de Italia crecieron un 6,6% en enero de este año respecto al mismo mes de 2025, hasta alcanzar las 143.332 unidades comercializadas en los primeros 31 días del año, según los datos divulgados por la Unión Nacional de representantes extranjeros de vehículos de motor de Italia (Unrae, por su siglas en italiano).

Por tipos de propulsión, los vehículos 100% eléctricos alcanzaron una cuota de mercado del 6,6% (1,6 puntos porcentuales más que en enero de 2025), al sumar 9.446 unidades matriculadas, un 40,6% más que en el año anterior.

Mientras, la motorización más popular entre las nuevas unidades matriculadas fueron los híbridos, con una cuota de mercado superior al 52%, equivalente a 74.742 nuevos vehículos en este segmento (un 23,7% más que en 2025). La cifra de híbridos enchufables ha experimentado un incremento superior al 152%, lo que le ha llevado a una cuota del 8,7%.

En el lado contrario, se matricularon un 25,4% y un 16,6% menos de vehículos de gasolina y diesel, lo que lleva a este tipo de propulsiones a perder cuota de mercado respecto a enero de 2025 y quedarse en torno a un 25% del total de las ventas.

FIAT LIDERA LAS VENTAS EN ENERO

Por marcas, como de costumbre en el mercado italiano, Fiat se ha coronado como la marca más vendida en enero, con 19.162 unidades comercializadas. La firma del grupo Stellantis ha logrado un incremento interanual de las ventas del 20,49%.

A continuación, por encima de los 10.000 modelos vendidos se ha situado Toyota, que ha mantenido sus matriculaciones respecto a enero de 2025. En tercera posición se ha ubicado Volkswagen, con 8.770 comercializaciones (un 2,97% más).

Pese a cosechar un notable sexto puesto, con 6.791 matriculaciones, Dacia ha registrado una caída de las ventas en enero del 40,77%. También han descendido las comercializaciones de Porsche en un 33% o las de Seat en un 35%.

En cuanto a las marcas chinas, tanto BYD como Omoda & Jaecoo han multiplicado por más de cuatro sus ventas, hasta totalizar 3.553 y 2.496 unidades matriculadas en enero de 2026. Leapmotor, con 1.118 ventas, ha sixtuplicado sus matriculaciones en Italia en el primer mes del año y Geely ha irrumpido en el mercado transalpino con 282 unidades.