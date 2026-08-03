Las matriculaciones de motos y vehículos ligeros crecen un 9,2% en julio y un 21,2% en un año

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MADRID 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sector de la moto y los vehículos ligeros cerró julio con una subida del 9,2% respecto al mismo mes del año anterior, mientra que, en el acumulado de los siete primeros meses de 2026, las matriculaciones de vehículos de categoría L registran un avance del 21,2%.

El mercado mantiene así la tendencia alcista registrada hasta la fecha en todos los meses de 2026, un periodo en el que se han matriculado 188.225 unidades, según las cifras divulgadas este lunes por Anesdor.

En julio, el mercado de utility & powersport (quad, ATV, boogie) presenta el mayor avance del mes, con un 25,7%. Un dato que, unido a que en el acumulado anual el mercado más destacado en términos porcentuales es el de microcoches & microvans (+44,8%), evidencia el auge, no solo de la moto, sino también de los vehículos ligeros de cuatro ruedas en nuestro país durante este año.

El ciclomotor fue el mercado que más subió en julio, con un 13,9%, seguido del scooter con un 12,7%. Las motocicletas también tuvieron un comportamiento favorable, con un incremento del 2,9%.

El segmento de la motocicleta de 125 cc presenta el mayor repunte en términos porcentuales, con un 38,6%. Es asimismo el segmento de la moto que más ha avanzado en lo que llevamos de año, con un 38,4%.

El resto de vehículos ligeros tuvo también un comportamiento positivo en julio. El mercado de utility & powersport creció un 25,7%. Por su parte, microcoches & microvans subió un 1,7% y los triciclos un 15,5%.

Por canales de ventas, el de particulares volvió a impulsar buena parte de la evolución positiva del mercado, con un crecimiento este mes del 10,6%. El de empresas moderó su ritmo, quedándose en un 2,4%. Por su parte, el canal de alquiler (RAB) decreció un 35,9%, por una reducción de las flotas en este periodo.

"Estas cifras son un síntoma claro de la buena salud del sector y de la confianza que el comprador particular deposita en estos vehículos, ya sea para su movilidad diaria o para disfrutarlos en su tiempo de ocio", ha destacado el secretario general de Anesdor, José María Riaño.