Las matriculaciones en Reino Unido caen un 12% en el semestre y un 24% en junio

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 802.079 unidades durante el primer semestre del año, lo que supone un descenso del 11,9% en la comparativa interanaul, mientras que en junio las entregas cayeron un 24,3%, hasta 140.948 unidades, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Las ventas de modelos diésel cayeron un 50% en lo que va de ejercicio, hasta 46.028 unidades, al tiempo que se vendieron 351.714 vehículos de gasolina, un 20,7% menos. Las matriculaciones de elétricos subieron un 56%, hasta 115.249 unidades.

En junio, las entregas de coches diésel en Reino Unido se redujeron un 46,7% interanual, con 8.003 unidades, y las de coches de gasolina se contrajeron un 28,2%, hasta 62.005 unidades, al tiempo que las ventas de modelos eléctricos totalizaron 22.737 unidades, un 14,6% de subida.

En los seis primeros meses del año, el Vauxhall Corsa fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 22.212 unidades, por delante del Ford Puma, con 18.367 unidades; del Nissan Qashqai, con 16.583 unidades, del Mini, con 16.541 unidades, y del Kia Sportage, con 16.119 unidades.

En junio, los modelos más demandados en el mercado británico fueron el Vauxhall Corsa (5.014 unidades), el Tesla Model Y (4.194 unidades), el Mini (3.055 unidades), el Nissan Qashqai (2.987 unidades), y el Volkswagen Golf (2.965 unidades).