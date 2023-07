Las matriculaciones en Reino Unido crecen un 18% en el semestre y casi un 26% en junio

MADRID, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de automóviles en Reino Unido se situaron en 949.720 unidades durante el primer semestre del año, lo que supone un aumento del 18,4% en la comparativa interanual, mientras que en junio las entregas crecieron un 25,8%, hasta 177.266 unidades, según datos de la patronal británica The Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT).

Las ventas de modelos diésel cayeron un 18,6% en lo que va de ejercicio, hasta 37.456 unidades, al tiempo que se vendieron 397.577 vehículos de gasolina, un 20,7% más. Mientras que las matriculaciones de 100% eléctricos subieron un 32,7%, hasta 152.968 unidades, y las de híbridos enchufables lo hicieron un 21,2%, hasta las 62.155 unidades.

En junio, las entregas de coches diésel en Reino Unido se redujeron un 22,3% interanual, con 6.221 unidades, mientras que las de coches de gasolina se incrementaron un 13,5%, hasta 70.367 unidades, al tiempo que las ventas de modelos 100% eléctricos totalizaron 31.700 unidades, un 39,4% de subida. Por su parte, los híbridos enchufables se vendieron un 65,5% más en el sexto mes, hasta las 12.770 unidades.

En los seis primeros meses del año, el Ford Puma fue el modelo más vendido en Reino Unido, con 22.765 unidades, por delante del Vauxhall Corsa, con 21.208 unidades; del Nissan Qashqai, con 19.983 unidades, del Tesla Model Y, con 19.551 unidades, y del Hyundai Tucson, con 18.678 unidades.

En junio, los modelos más demandados en el mercado británico fueron el Tesla Model Y (5.539 unidades), el Ford Puma (5.453 unidades), el Vauxhall Corsa (4.146 unidades), el Hyundai Tucson (3.588 unidades) y el Nissan Juke (3.256 unidades).