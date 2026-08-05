Las matriculaciones en Reino Unido crecen a doble dígito en julio por el impulso de los electrificados

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MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de nuevos vehículos en julio en Reino Unido han escalado un 11,7% en julio, hasta alcanzar las 156.571 unidades, su mejor resultado desde 2019, según las cifras compartidas este miércoles por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

Este resultado marca el octavo mes consecutivo de crecimiento, a medida que el mercado continúa su recuperación a largo plazo hacia los niveles previos a la Covid-19.

La demanda creció en todos los sectores, con un aumento del 12,6% en la adopción por parte de compradores particulares y un incremento del 9,5% en las entregas a flotas (que representan seis de cada diez matriculaciones, el 59,9%).

El crecimiento fue impulsado por la adopción de vehículos electrificados, con los híbridos enchufables aumentando un 33,6% para alcanzar una cuota de mercado del 14,9%, y los híbridos un 11,6% para representar el 13,2%. Los coches eléctricos de batería lograron otro volumen récord para el mes, con un aumento del 44,5%, hasta una cuota del 27,9%.

Por modelos, los coches más vendidos en julio en Reino Unido han sido el Ford Puma, con 3.531 matriculaciones; el Nissan Qashqai, con 3.224 registros; y el Kia Sportage, que ha llegado a las 3.205 anotaciones.

IMPULSO DEL 9,5% EN TODO 2026

Por su parte, en el acumulado del año, las matriculaciones de nuevos vehículos en Reino Unido han aumentado un 9,5% en términos interanuales, hasta superar los 1,29 millones de registros, con un crecimiento en todos los canales.

Hasta la fecha, la cuota de vehículos 100% eléctricos supera el 25%, es decir, una de cada cuatro matriculaciones, por encima de los híbridos y los híbridos enchufables. Los vehículos de gasolina continúan siendo la compra más popular en Reino Unido.

El Ford Puma es el turismo más vendido en lo que va de año en el mercado británico, por encima del Kia Sportage. En tercer lugar aparece un modelo de origen chino, el Jaecoo 7, al que le pisa los talones el Nissan Qashqai.