Las matriculaciones en Reino Unido superan los 2 millones de unidades por primera vez desde la pandemia

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El mercado de automóviles nuevos del Reino Unido creció por tercer año consecutivo en 2025, superando la marca de los dos millones de vehículos por primera vez desde la pandemia, con 2.020.520 matriculaciones de automóviles nuevos, un 3,5% más que en 2024, según las últimas cifras de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

La demanda de particulares se recuperó ligeramente con respecto a 2024 (cuando la demanda cayó por debajo de los niveles observados por última vez en 2020), con un aumento del 4,5% hasta las 779.587 unidades, aunque aún representa solo el 38,6% de las matriculaciones. Las matriculaciones de flotas y empresas también aumentaron, un 2,6% hasta las 1.194.545 y un 8,8% hasta las 46.388, respectivamente.

El motor de combustión interna sigue siendo el sistema de propulsión más vendido, pero la creciente demanda de coches eléctricos reduce la mayoría a tan solo el 51,5%.

Los vehículos electrificados estuvieron a punto de convertirse en la mayoría del mercado. El volumen de vehículos eléctricos híbridos (VEH) aumentó un 7,2%, alcanzando una cuota de mercado del 13,9%, mientras que los híbridos enchufables fueron el sistema de propulsión de mayor crecimiento, con un aumento del 34,7% en el volumen, alcanzando el 11,1% de las matriculaciones.

Mientras tanto, se matricularon casi medio millón (473.348) de vehículos eléctricos nuevos durante 2025, más que en todo el periodo 2021 y 2022 juntos. Este enorme volumen, que probablemente convertirá al Reino Unido en el segundo mayor mercado de vehículos eléctricos de Europa en términos de volumen, hizo que la cuota de mercado de los vehículos eléctricos aumentara hasta alcanzar el 23,4%.

En cuanto a los modelos más vendidos, el Ford Puma se consolidó como el vehículo más vendido, con 55.488 matriculaciones, seguido del Kia Sportage (47.788 unidades) y el Nissan Qashqai (41.141 registros).