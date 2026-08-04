Las matriculaciones en renting crecen un 10,76% hasta julio, con una inversión de 5.857 millones

Renting o compra - REVEL

MADRID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de renting al cierre de julio de 2026 han ascendido hasta 235.388 unidades, un 10,16% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 213.685 vehículos, según los datos publicados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En el mercado total español, las matriculaciones registran un incremento del 6,18%, con 888.879 unidades matriculadas hasta julio de 2026. El peso del renting en el total de las matriculaciones a julio de 2026 es del 26,48%, mientras que, hasta julio de 2025, era del 25,53%.

El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,10% del mercado.

En julio, se han matriculado en el sector del renting 30.968 automóviles, frente a los 29.106, que se registraron en julio de 2025, es decir, un 6,40% más. De su lado, el mercado total ha crecido un 3,94%, con 122.967 matriculaciones en el mes. El citado mes, el renting ha supuesto el 50,38% del conjunto del canal de empresa, mientras que en julio de 2025 suponía el 50,27%.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, al cierre de julio de 2026, ha alcanzado los 5.857 millones de euros, un 19,73% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 4.892 millones de euros.

Solo en julio se ha registrado una inversión de 775 millones de euros, un 14,56% más que en julio de 2025, cuando se invirtieron 677 millones de euros.

"Los datos confirman que el renting mantiene una trayectoria de crecimiento sólida. Además, el fuerte crecimiento de las inversiones realizadas por las compañías de renting en compra de vehículos pone de manifiesto el compromiso del sector con la renovación del parque automovilístico y con la aceleración de una movilidad más sostenible. El renting continúa siendo uno de los principales motores de transformación del mercado de la automoción en España", ha resumido el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.