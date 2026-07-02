Las matriculaciones en renting crecen un 10,76% hasta junio, con una inversión de 5.082 millones

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MADRID 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de renting al cierre del primer semestre de 2026 han ascendido hasta 204.420 unidades, un 10,76% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 184.559 vehículos, según los datos divulgados este jueves por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El peso del renting en el total de las matriculaciones a junio de 2026 es del 26,69%, mientras que, en el primer semestre de 2025, era del 25,68%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,18% del mercado.

En junio se han matriculado en el sector del renting 41.506 automóviles, frente a los 39.908, que se registraron en junio de 2025, es decir, un 4% más. De su lado, el mercado total ha crecido un 7,78%, con 151.184 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 51,97% del conjunto del canal de empresa, mientras que en junio de 2025 suponía el 48,88%. En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,16%, frente al 47,29% que registraba al cierre del primer semestre de 2025.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, al cierre de junio de 2026, ha alcanzado los 5.082 millones de euros, un 20,56% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 4.215 millones de euros.

Solo en junio se ha registrado una inversión de 1.039 millones de euros, un 13,04% más que en junio de 2025, cuando se invirtieron 919 millones de euros.

"Los resultados del primer semestre son una clara demostración de la fortaleza del renting en nuestro país. Esto demuestra que el sector mantiene un importante dinamismo y refuerza la confianza que empresas, autónomos y particulares depositan en el renting", ha afirmado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.