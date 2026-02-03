Las matriculaciones en renting crecen un 17,36% en enero, con una inversión de 586 millones de euros

Archivo - Un turismo de Omoda - OMODA - Archivo

MADRID 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en renting crecieron un 17,36% en enero, hasta 23.969 automóviles, con una inversión de 586 millones de euros, un 26,29% más que en enero de 2025, según los datos divulgados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

El peso del renting en el total de las matriculaciones en enero de 2026 es del 26,93%, mientras que, en el mismo mes de 2025, era del 23,34%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y 'pick up', en el que el sector copa el 38,14% del mercado.

Por su parte, el renting ha cerrado el primer mes de 2026 con un peso en el canal de empresa del 44,63%, frente al 46,55% que registraba en enero de 2025.

"El inicio de 2026 confirma la solidez del renting como una fórmula clave para la movilidad en España. El crecimiento en matriculaciones y en inversión, junto con el impulso de los vehículos electrificados, demuestra que el sector mantiene su dinamismo y lidera la incorporación de tecnologías más eficientes y sostenibles. Confiamos en que 2026 sea un buen año para el sector", ha subrayado el presidente de la Asociación Española de Renting de Vehículos, José-Martín Castro Acebes.