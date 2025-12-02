Las matriculaciones en renting crecen un 9,97% en noviembre, con una inversión de 707 millones de euros

Archivo - Vehículo eléctrico - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

MADRID 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones en renting crecieron un 9,97% en noviembre, hasta 29.419 automóviles, con una inversión de 707 millones de euros, un 22,51% más que en octubre de 2024, según los datos divulgados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En el acumulado del año, se matricularon un 5,08% más de vehículos de reting respecto a los once primeros meses del año 2024, hasta llegar a 317.900 unidades.

El peso del renting en el total de las matriculaciones en el acumulado a noviembre de 2025 es del 25,57%, mientras que, en el mismo periodo de 2024, era del 27,68%. El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pick up, en el que el sector copa el 42,21% del mercado.

Solo en noviembre, el renting ha supuesto el 52,86% del conjunto del canal de empresa, mientras que en noviembre de 2024 suponía el 50,72%. En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,84%, frente al 49,2% que registraba al cierre de octubre de 2024.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, a noviembre de 2025, ha alcanzado los 7.369 millones de euros, un 7,5% más que en el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizó una inversión de 6.855 millones de euros.

En noviembre se ha registrado una inversión de 707 millones de euros, un 16,5% más que en octubre de 2024, cuando se invirtieron 603 millones de euros.

"El renting vuelve a demostrar su solidez y su capacidad inversora y renovadora en la movilidad del país. El sector prevé cerrar un ejercicio muy positivo. De cara al próximo año, el renting seguirá impulsando la incorporación de tecnologías más eficientes, especialmente en el ámbito de las energías alternativas", ha apuntado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.