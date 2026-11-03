Las matriculaciones en renting crecen un 8% hasta octubre, con una inversión de 7.766 millones

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MADRID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos registradas por las compañías de renting han ascendido hasta 311.666 unidades, un 8,04% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 288.481 vehículos, según los datos divulgados este martes por la Asociación Española de Renting de Vehículos (AER).

En el mercado total español, las matriculaciones registran un incremento del 6,16%, con 1.201.136 unidades matriculadas hasta octubre de 2026. El peso del renting en el total de las matriculaciones a octubre de 2026 es del 25,95%, mientras que, hasta octubre de 2025, era del 25,50%.

El segmento de vehículos donde más representación tiene el renting es el de derivados, furgonetas y pickup, en el que el sector copa el 43,09% del mercado.

A su vez, solo en octubre, se han matriculado en el sector del renting 29.228 automóviles, frente a los 30.992, que se registraron en octubre de 2025, es decir, un 5,69% menos. De su lado, el mercado total ha crecido un 0,73%, con 118.523 matriculaciones en el mes.

El citado mes, el renting ha supuesto el 50,16% del conjunto del canal de empresa, mientras que en octubre de 2025 suponía el 50,31%. En el acumulado, el renting tiene un peso en el canal de empresa del 48,76%, frente al 48,39% que registraba al cierre de octubre de 2025.

La inversión total, realizada en la adquisición de vehículos nuevos por las compañías de renting, al cierre de octubre de 2026, ha alcanzado los 7.766 millones de euros, un 16,57% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizó una inversión de 6.662 millones de euros.

Solo en octubre se ha registrado una inversión de 732 millones de euros, un 0,94% menos que en octubre de 2025, cuando se invirtieron 739 millones de euros.

"El renting sigue con la tendencia de crecimiento, avanzando por encima del mercado total. El sector consolida su posición como un motor de la nueva movilidad en el mercado de automoción en España. Esta evolución refleja el compromiso de las compañías de renting con la renovación del parque automovilístico y su capacidad para seguir incorporando vehículos más nuevos, eficientes y seguros", ha destacado el presidente de la AER, José-Martín Castro Acebes.