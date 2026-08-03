Las matriculaciones siguen en auge en España y crecen un 3,7% en julio, con 101.949 unidades

Archivo - Fábrica de vehículos Skoda. - SKODA - Archivo

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

Las matriculaciones de turismos y todoterrenos en España han alcanzado las 101.949 unidades en julio, lo que supone un aumento del 3,7% respecto al mismo periodo de 2025, según las cifras divulgadas este lunes por las asociaciones de fabricantes (Anfac), concesionarios (Faconauto) y vendedores (Ganvam).

Por quinto mes consecutivo las ventas superan la barrera de las 100.000 unidades, una cifra que no se alcanzaba en un mes de julio desde 2020. El buen ritmo de los electrificados, con una de cuatro ventas, está marcando el momento al alza de las ventas.

A su vez, en el acumulado del año, se han superado los 749.656 registros, una cifra superior en un 5,8% a la del mismo periodo del año anterior.

El bueno desempeño de julio se debe al incremento en todos los canales, con un aumento interanual del 1,7% en el canal de particulares, hasta 51.539 registros; del 2,2% en el canal de empresas, hasta llegar a 38.138 unidades matriculadas; y del 18,9%, hasta las 12.272 anotaciones, en el canal 'rent a car'. Por otro lado, el 'renting' matriculó 24.428 turismos, un 6,8% más sobre el mismo mes del año pasado.

En el acumulado del año, el canal de particulares experimentó un aumento interanual del 6,5%, hasta 327.457 registros; el canal de empresas se elevó un 3,9% (hasta 244.472 comercializaciones) y el 'rent a car' llegó a 177.727 matriculaciones (un 7,5% más). Por el lado del 'renting' se matricularon 192.661, un 10,9% más sobre los siete primeros meses del año anterior.

LOS VEHÍCULOS ELÉCTRICOS LOGRAN UNA CUOTA DEL 10%

En cuanto a las ventas por tipos de combustible, los eléctricos crecieron un 23,4% respecto a julio del año anterior, hasta sumar 10.722 unidades matriculadas, con una cuota de mercado del 10,5%.

Igualmente, la cifra de ventas de vehículos híbridos enchufables (PHEV) ha crecido un 17,8 respecto a hace un año, con 14.507 unidades comercializadas y una cuota del 14,2%. En el acumulado del año, la cifra ha aumentado un 35,2%, hasta 92.448 nuevos registros.

Los turismos electrificados (BEV+PHEV) se mantienen al alza y en julio han representado el 24,7 % de los turismos vendidos. Las ventas aumentaron un 20,1%, con un total de 25.229 unidades. En el acumulado del año, hasta julio se han registrado 166.372 ventas, un 34,9% más que el mismo periodo del año anterior, representando el 22,2% del total.

Los híbridos no enchufables (HEV) se mantienen como la motorización más popular entre los conductores españoles, con una cuota del 46,7% de las ventas de julio y 47.636 operaciones, un 19,1% más sobre el año anterior.

Los vehículos de combustión continúan su tendencia a la baja como viene siendo habitual, y en el caso de los de gasolina, caen en matriculaciones un 21,2% interanual, con 22.193 comercializaciones, aunque retienen una cuota de mercado del 21,8% en el séptimo mes del año, siguiendo como la segunda motorización más demandada.

El diésel, de su lado, se desploma un 46,4%, hasta 2.807 unidades matriculadas, y queda con una cuota de mercado de apenas el 2,8%, situándose como la sexta motorización del semestre, por detrás de los coches de gas.

Las matriculaciones de vehículos de gas suben un 4,3% en términos interanuales, hasta 4.804 unidades, con lo que consiguen una cuota de mercado del 4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos vendidos en julio se quedan en 100 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 2% inferior que la media de emisiones de los turismos nuevos vendidos en el mismo mes de 2025. En el conjunto del año, se acumulan un total de 102 gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un 4,4% menos que en el mismo periodo del año anterior.

UN 2,8% MÁS DE VEHÍCULOS COMERCIALES LIGEROS EN JULIO

Julio también fue positivo para las matriculaciones de vehículos comerciales ligeros, que alcanzaron las 18.048 unidades, un alza del 2,8% respecto al año anterior. En el acumulado del año, las ventas de vehículos comerciales crecieron un 7,1%, hasta las 120.344 unidades.

Por tipología, los derivados, furgonetas y 'pickup' cayeron un 2,5% interanual hasta situarse en 9.331 unidades hasta julio. Mientras, los furgones y camiones con chasis ligeros lograron 8.717 matriculaciones, un ascenso del 9,1% en valores interanuales.

Por otro lado, los vehículos industriales registraron un aumento del 20,6% interanual, con 2.969 unidades, mientras que los autobuses, autocares y microbuses, con 256 ventas en julio, crecieron un 48%.

En el acumulado, las matriculaciones de vehículos industriales, autobuses, autocares y microbuses ascienden un 12,2%, con un total de 21.163 unidades, de las cuales 18.877 pertenecen a los vehículos industriales (+14,3%) y 2.286 a autobuses, autocares y microbuses (un 2,6% menos).

"BUENA" EVOLUCIÓN DEL MERCADO

Tras conocerse los datos, los principales actores del sector automovilístico han celebrado la "buena" evolución del mercado español hasta julio y han acogido con optimismo los meses de 2026 que están por venir.

"El mes de julio vuelve a confirmar la buena evolución del mercado. Si se mantiene el ritmo actual y no se producen factores externos que alteren la evolución del mercado, las previsiones apuntan a que el ejercicio cerrará superando con facilidad los 1,2 millones de matriculaciones de turismos", ha apuntado el director de Comunicación de Anfac, Félix García.

En la misma línea se ha pronunciado el director de Comunicación de Faconauto, Raúl Morales, que ha señalado que las "sólidas" matriculaciones de julio permiten vislumbrar "un incremento en las cifras de de los vehículos electrificados de cara al cierre del ejercicio".

De su lado, la directora de Comunicación de Ganvam, Tania Puche, ha valorado la "certidumbre" que ha dado al consumidor la reciente aprobación del Plan Auto+, motivo por el que cree que se superará "con holgura" la cifra de 1,2 millones de unidades matriculadas.