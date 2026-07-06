Las matriculaciones suben un 9,2% en Reino Unido en el primer semestre, hasta 1,13 millones de unidades

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MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de nuevos vehículos en Reino Unido han crecido un 9,2% en el primer semestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, hasta superar las 1,13 millones de unidades, con un impulso de más del 12% en el canal de particulares y del 6,8% en el canal de flotas.

En lo que va del año, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representan el 25% del mercado, un logro récord, pero aún muy por debajo del objetivo del 33 %. Mientras, los híbridos representaron el 14,1% y los híbridos enchufables el 13%. Los vehículos propulsados por gasolina coparon todavía el 43% de las matriculaciones del semestre.

Por modelos, los tres turismos más vendidos en los seis primeros meses del año han sido el Ford Puma (con 29.642 registros), el Kia Sportage (25.828 unidades) y el Jaecoo 7 (con 23.840 matriculaciones).

CRECIMIENTO DE DOS DÍGITOS EN JUNIO

De su lado, la recuperación del mercado británico de automóviles nuevos continuó en junio, con un aumento del 11,4% en las matriculaciones, alcanzando las 213.166 unidades, el mejor resultado mensual desde 2019, según las últimas cifras publicadas hoy por la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT).

En el sexto mes del año se han registrado aumentos en todos los sectores. Las matriculaciones de compradores particulares aumentaron un 12,5%, las entregas a flotas un 10,5% y el segmento de pequeñas empresas un 17,1%. Las flotas siguieron representando la mayor parte del mercado, con seis de cada diez coches nuevos matriculados (59,5%).

El repunte se debió exclusivamente a los vehículos electrificados, ya que el mercado sigue evolucionando gracias a la continua inversión de los fabricantes en una amplia gama de modelos y sistemas de propulsión que ofrecen movilidad con bajas y cero emisiones, así como a la mayor cantidad de marcas que operan actualmente en el Reino Unido.

Los híbridos enchufables (PHEV) representaron el 12,5% del mercado, mientras que los híbridos (HEV) alcanzaron el 14,%. Los vehículos eléctricos de batería (BEV) experimentaron el crecimiento más significativo, llegando a una cuota del 30%, la más alta en lo que va del año, lo que refleja la tendencia de altos volúmenes al final de cada trimestre y el interés de los consumidores impulsado por el impacto del conflicto en Oriente Medio en los precios del combustible.