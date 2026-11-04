Las matriculaciones de turismos en Alemania crecen un 1,7% en octubre, hasta las 254.492 unidades

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MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en Alemania alcanzaron las 254.492 unidades en octubre, lo que supone un incremento del 1,7% en comparación con el mismo mes del año anterior, según los datos publicados este miércoles por la Oficina Federal de Vehículos Motorizados de Alemania (KBA), en un mercado germano que supera ya los 2,47 millones de entregas en el acumulado de los diez meses del año (+4,9%).

Las matriculaciones a particulares aumentaron un 20,6% interanual y representaron el 40,7% del mercado, mientras que las correspondientes a clientes comerciales descendieron un 8,2%.

Por tipo de propulsión, los vehículos eléctricos de batería (BEV) sumaron 94.086 unidades, un 79,5% más que en octubre de 2025, y alcanzaron una cuota de mercado del 37%.

Por su parte, los turismos híbridos registraron 95.931 matriculaciones, un 5,6% menos. Dentro de esta categoría, los híbridos enchufables contabilizaron 28.499 unidades, con una caída del 7,9% y una cuota del 11,2%.

Los vehículos de gasolina alcanzaron las 38.516 unidades, un 40,5% menos que un año antes, mientras que los diésel sumaron 23.882 matriculaciones, un descenso del 21,6%. Sus respectivas cuotas de mercado se situaron en el 15,1% y el 9,4%.

Las emisiones medias de CO2 de los turismos matriculados en octubre fueron de 79,4 gramos por kilómetro, lo que representa una reducción del 21,1% respecto al mismo mes del ejercicio anterior.

VOLKSWAGEN MANTIENE EL LIDERAZGO POR MARCAS

Por marcas, Volkswagen se mantuvo como la más matriculada en Alemania en octubre, con una cuota de mercado del 18,2%, pese a registrar un descenso del 4% interanual y 46.331 operaciones. Por su parte, Mercedes-Benz alcanzó una cuota del 10,3%, tras crecer un 8,5% y agrupar 26.273 comercializaciones, mientras que BMW se situó en el 9,3%, prácticamente estable, con un avance del 0,1% y 23.582 ventas en el tercer lugar.

Entre las marcas importadas con una cuota de al menos el 1,5%, BYD registró el mayor avance, con un incremento del 54,3% y una cuota de mercado del 2% gracias a sus 5.173 matriculaciones en el último mes. No obstante, terminó muy de cerca MG Roewe, con un crecimiento del 48,5% y 4.140 operaciones, liderando entre las marcas chinas que forman parte ya del mercado alemán, aunque no demasiado lejos de marcas como Toyota, Kia o Hyundai que superaron de media las 6.000 transacciones en octubre.

Skoda continuó siendo la marca importada con mayor presencia en el mercado alemán, con una cuota del 7,7%, aunque sus matriculaciones disminuyeron un 12,1% con 19.535 registros.

En el sumatorio de los diez primeros meses del año, Volkswagen se mantiene igualmente como la marca más vendida en Alemania, con 442.775 unidades matriculadas, lo que representa una cuota de mercado del 17,9%, aunque sus registros descendieron un 5,6% interanual. A continuación se coloca Mercedes-Benz, con 221.132 matriculaciones, un 2,7% más, y una cuota del 8,9%, mientras que BMW ocupa la tercera posición, con 212.902 unidades, un 3,8% más y una cuota del 8,6%.

Por detrás, Skoda se sitúa como la cuarta marca más vendida, con 206.508 unidades, un 9,9% más que entre enero y octubre de 2025, y una cuota del 8,3%. Audi ocupa la quinta posición, con 170.502 matriculaciones, un 3,3% más y una cuota del 6,9%. Por su parte, Seat ha alcanzado las 129.525 unidades, aunque experimentó un retroceso del 5%, con una cuota del 5,2%.

El 'top 10' del mercado alemán lo completan Opel, con 115.505 unidades (+2,5%); Ford, con 82.135 matriculaciones (-10,1%); Hyundai, con 78.361 unidades (-0,8%), y Renault, con 56.853 turismos, un 18,2% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

Entre las marcas asiáticas, Toyota acumula 56.787 matriculaciones, un 18% menos, mientras que Kia ha logrado 56.220 unidades, con un crecimiento del 10%. Mazda, por su parte, ha registrado 39.887 turismos, un 22,9% más.

En cuanto a las marcas chinas, BYD ha contabilizado 47.961 matriculaciones, un crecimiento del 216,1% respecto al mismo periodo de 2025. También destaca Leapmotor, que ha conseguido 19.705 unidades (+266,1%), mientras que MG Roewe suma 31.503 vehículos (+49,7%). Por su parte, Xpeng registra 8.403 unidades, un 279,5% más, y Geely contabilizó 3.248 matriculaciones.