Archivo - Las matriculaciones de turismos en Alemania se elevan un 2,6% en agosto, con 212.563 operaciones - VOLKSWAGEN - Archivo

MADRID, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en Alemania se han incrementado un 2,6% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta sumar 212.563 unidades, mientras que en el acumulado del año el parque automovilístico alemán ya registra más de 1,96 millones de nuevos turismos, un 4,8% más que en los ocho primeros meses de 2025.

Solo en agosto, 68.930 coches estaban equipados con un motor 100% eléctrico (BEV). Esto representa un aumento del 39,3% en comparación con el mismo mes del año anterior y una cuota de mercado del 32,4%, es decir, uno de cada tres coches en mes fueron eléctricos en el mercado germano.

Mientras, los turismos híbridos, con 84.603 nuevas matriculaciones, supusieron casi el 40% del total de nuevas matriculaciones, con un crecimiento del 2,5% interanual.

En este grupo se incluyen los híbridos enchufables, que supusieron un total de 25.406 anotaciones, un 6% más que en el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar una cuota de mercado del 12%.

De su lado, se matricularon 35.536 coches nuevos en el mercado alemán con un motor de gasolina (un 37,9% menos), aunque todavía registran una cuota de mercado del 16,7%. Asimismo, se matricularon 22.516 coches diésel, una disminución del 17,3% en términos interanuales, con una cuota del 10,6%.

Por marcas, Volkswagen volvió a ser la marca referencia del mercado pese a la caída en sus matriculaciones del 14% hasta las 32.233 unidades (15,2% de cuota de mercado) respecto a agosto de 2025 y que lidera con gran diferencia sobre sus rivales el mercado acumulado del año con un total de 353.983 unidades, con una caída del 5,7%.

En el segundo puesto de agosto se ha situado Mercedes-Benz con 20.680 con un aumento de sus cifras del 8% y en tercer lugar se ha posicionado BMW con un volumen de 18.986 operaciones, un 2% más.

Por su parte, las marcas chinas han registrado un fuerte incremento en el mercado alemán, con subidas del 371,8% o del 172% interanual en el caso como firmas como BYD (5.256 unidades) o Leapmotor (2.254 ventas), respectivamente. Las operaciones de MG también han progresdo un 54% en Alemania tras lograr 3.307 entregas.