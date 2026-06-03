Las matriculaciones de turismos en Alemania se mantienen estables en mayo, con 239.448 unidades

Archivo - Volkswagen - Moritz Frankenberg/dpa - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos en Alemania se han incrementado un 0,1% en mayo respecto al mes anterior, hasta sumar 239.448 unidades, mientras que en el acumulado del año el parque automovilístico alemán ya registra más de 1,43 millones de nuevos turismos, un 4,2% más que en los cinco primeros meses de 2025.

Solo en mayo, 59.969 coches estaban equipados con un motor 100% eléctrico (BEV). Esto representa un aumento del 39,3% en comparación con el mismo mes del año anterior y una cuota de mercado del 25%. Mientras, los turismos híbridos supusieron casi el 40% del total de nuevas matriculaciones, con un crecimiento del 3,6% interanual.

En este grupo se incluyen los híbridos enchufables, que supusieron un total de 27.921 anotaciones, un 10,9% más que en el mismo mes del año anterior, hasta alcanzar una cuota de mercado del 11,7%.

De su lado, se matricularon 51.806 coches nuevos en el mercado alemán con un motor de gasolina (un 23,7% menos), aunque todavía registran una cuota de mercado del 21,6%. Asimismo, se matricularon 30.547 coches diésel, una disminución del 13% en comparación con el mismo mes del año anterior, con una cuota del 12,8%.

Por marcas, Volkswagen suma una cuota de mercado del 19%, pese a la caída de las matriculaciones del 8,9% respecto a mayo del año anterior, con 45.576 unidades comercializadas. En segundo, tercer y cuarto puesto, en una competición muy reñida, se han situado Mercedes-Benz, BMW y Skoda, todas por encimas de las 19.000 nuevas matriculaciones.

Por su parte, las marcas chinas han registrado un fuerte incremento en el mercado alemán, con subidas del 232,1% o 139% interanual en el caso como firmas como BYD o Leapmotor, respectivamente.