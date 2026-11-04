Las matriculaciones de turismos en Francia crecen un 7% en octubre, hasta las 149.341 unidades

Archivo - Citroën C3. - CITROËN - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de turismos nuevos en Francia alcanzaron las 149.341 unidades durante el pasado mes de octubre, lo que supone un incremento del 7,% respecto al mismo mes de 2025, cuando se registraron 139.514 unidades, según los datos provisionales publicados por la Plateforme Automobile (PFA).

Por el contrario, el mercado de vehículos comerciales ligeros nuevos, de menos de 5,1 toneladas, registró un descenso del 13% en octubre, hasta las 27.822 unidades, frente a las 31.982 contabilizadas en el mismo mes del ejercicio anterior.

De esta forma, el conjunto del mercado francés de vehículos ligeros nuevos, que incluye turismos y comerciales ligeros, alcanzó las 177.163 matriculaciones en octubre, lo que representa un crecimiento del 3,3% en comparación con las 171.496 unidades registradas en octubre de 2025.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las matriculaciones de turismos nuevos en Francia se sitúan en 1,38 millones de unidades, un 4,4% más que en el mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 1,32 millones de vehículos.

Por su parte, las ventas de vehículos comerciales ligeros descendieron un 6,2% entre enero y octubre, hasta las 279.509 unidades. Así, el mercado total de vehículos ligeros nuevos alcanzó las 1.663.802 matriculaciones en los diez primeros meses del ejercicio, lo que supone un incremento del 2,4% respecto al mismo periodo del año anterior.

En el conjunto de vehículos ligeros, las matriculaciones de enero a octubre se superan los 1,66 millones unidades, un 2,4% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior.

RENAULT Y STELLANTIS LIDERAN EL MERCADO

Por grupos automovilísticos, Stellantis encabezó las matriculaciones de turismos en octubre, con 36.901 unidades, un 2,8% más que en el mismo mes de 2025. No obstante, su cuota de mercado se redujo hasta el 24,71%, frente al 25,7% de hace un año.

El Grupo Renault ocupó la segunda posición, con 34.730 matriculaciones, lo que representa un descenso del 4,1% en términos interanuales. Su cuota de mercado se situó en el 23,3%.

Por detrás se colocó el Grupo Volkswagen, que registró 19.370 unidades, un 14,9% menos que en octubre del pasado año, con una cuota del 12,9%.

Entre las principales marcas, Renault matriculó 25.936 turismos, un 4,2% más, mientras que Peugeot contabilizó 18.420 unidades, un 2% menos. Dacia, por su parte, registró 8.338 matriculaciones, lo que supone una caída del 23,8%.

En cuanto a otros fabricantes, BMW incrementó sus matriculaciones un 20,2%, hasta las 5.370 unidades, mientras que Mercedes-Benz creció un 14,8%, con 4.223 vehículos. Tesla también registró una evolución positiva, con 2.410 unidades, un 35,2% más que en octubre de 2025.

Entre enero y octubre, Stellantis se mantiene como primer grupo por volumen de matriculaciones de turismos en Francia, con 363.927 unidades, un 2,24% más que en los diez primeros meses de 2025.

El Grupo Renault alcanzó las 349.190 unidades, un 1,34% menos, mientras que el Grupo Volkswagen acumuló 193.235 matriculaciones, con un retroceso del 4,15%.