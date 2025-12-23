Las matriculaciones en la Unión Europea aumentan un 2,1% en noviembre, hasta 887.491 unidades

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las matriculaciones de vehículos nuevos en la Unión Europea (UE) aumentaron un 2,1% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 887.491 anotaciones, según las cifras divulgadas este martes por la Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA).

A su vez, los registros de nuevo vehículos en el bloque comunitario aumentaron un 1,4% en los once primeros meses del año, en comparación con el mismo período del año anterior, con unos volúmenes totales que se mantienen por debajo de los niveles prepandemia.

La cuota de mercado de los coches eléctricos de batería alcanzó el 16,9% en lo que va del año, frente al 13,4% que representaban hace un año, en línea con las proyecciones para el año, pero un nivel que aún deja margen para que el crecimiento se mantenga en línea con la transición.

Las matriculaciones de vehículos híbridos-eléctricos acapararon el 34,6% del mercado y se mantuvieron como la opción preferida entre los consumidores de la UE. En concreto, ascendieron a 3.408.907 unidades, impulsadas por el crecimiento en los cuatro mercados más importantes: España (+26%), Francia (+24,2%), Alemania (+8,7%) e Italia (+7,9%).

De su lado, las matriculaciones de coches eléctricos híbridos enchufables siguen creciendo, alcanzando las 912.723 unidades durante el mismo periodo. Esto se debió al aumento del volumen en mercados clave como España (+113%), Italia (+80,6%) y Alemania (+62,7%). Como resultado, los coches eléctricos híbridos enchufables representan ahora el 9,3% de las matriculaciones de vehículos en la UE, frente al 7,1% del año pasado.

Finalmente, las matriculaciones de vehículos de gasolina cayeron un 18,6%, con descensos en todos los mercados principales. Francia experimentó la caída más pronunciada, con un desplome del 32,1% en las matriculaciones, seguida de Alemania (-22,4%), Italia (-17,4%) y España (-14,6%).

Así, con 2.665.739 vehículos nuevos matriculados hasta la fecha, la cuota de mercado de la gasolina se redujo al 27% desde el 33,7% del mismo periodo del año anterior.

De igual forma, el mercado de vehículos diésel disminuyó un 24,4%, lo que resultó en una cuota del 9% en lo que va de año hasta noviembre de 2025.