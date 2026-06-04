Las matriculaciones de vehículos en Reino Unido crecen un 7,1% en mayo, hasta 160.662 unidades

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MADRID 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El mercado de automóviles nuevos de Reino Unido subió un 7,1% en mayo, hasta alcanzar 160.662 unidades, registrando su mejor desempeño mensual desde 2019, según las últimas cifras de la Sociedad de Fabricantes y Comerciantes de Automóviles (SMMT), divulgadas este jueves.

Aunque este desempeño fue el mejor registrado para el mes desde 2019, todavía se encuentra un 12,6% por debajo de los niveles prepandémico.

El cambio gradual en la demanda de los consumidores hacia las nuevas tecnologías continúa transformando el mercado. Las matriculaciones de coches de gasolina y diésel cayeron un 7,1% y un 2,2%, respectivamente, mientras que los vehículos electrificados ganaron terreno.

En concreto, la adopción de vehículos eléctricos híbridos (HEV) aumentó un 1,8% y las entregas de híbridos enchufables crecieron un 23,9%, alcanzando una cuota de mercado ampliada del 13,8%. Por su parte, la adopción de vehículos eléctricos de batería (BEV) aumentó un 34,2%, llegando a ocupar el 27,3% del mercado, la cifra más alta registrada hasta la fecha en 2026.

"El repunte refleja tanto la creciente oferta de modelos como la competencia sostenida, especialmente en el mercado de vehículos eléctricos, donde los importantes descuentos de los fabricantes siguen desempeñando un papel fundamental en el impulso de las ventas", ha subrayado la asociación.

Los tres modelos más vendidos en mayo fueron el Ford Puma, El Kia Sportage y el Vauxhall Corsa. Completan el 'top 5' el Jaecoo 7, que lleva varios meses con buenas cifras de matriculaciones, y el Nissan Qashqai.

CIFRAS EN EL ACUMULADO DEL AÑO

En lo que se refiere al acumulado del año, el mercado automovilístico británico ha sumado 924.763 nuevos vehículos, un 8,7% más de unidades que en los cinco primeros meses del año anterior.

A pesar del impulso reciente, la transición hacia la movilidad de cero emisiones sigue muy por detrás de la trayectoria prevista. En lo que va de año, los vehículos eléctricos de batería (VEB) representan solo el 23,9% del mercado, muy por debajo del 33% requerido para 2026.

Si bien, los registros de modelos 100% eléctricos han crecido un 24,3% interanual, al igual que las anotaciones de vehículos híbridos enchufables e híbridos, que han aumentado un 41,8% y un 7,2% respecto al periodo comprendido hasta mayo de 2025.

Los modelos más vendidos en los cinco primeros meses del año son el Ford Puma (con 24.358 unidades), el Kia Sportage (21.274 registros) y el Jaecoo 7, que también supera las 20.000 unidades. Les siguen el Nissan Qashqai y el Vauxhall Corsa, los otros dos modelos que completan el 'top 5' de mayo.