Mazda y Nippon Express lanzan una prueba piloto con diésel renovable para el transporte de vehículos

Transporte de vehículos de Mazda - MAZDA

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Mazda y Nippon Express han puesto en marcha una prueba piloto con combustible diésel renovable (HVO) aplicada al transporte de vehículos, iniciada en mayo de 2026, con el fin de contribuir a la descarbonización en la logística de vehículos y componentes.

Mazda tiene como objetivo alcanzar la neutralidad en carbono en toda su cadena de suministro para 2050, mientras que Nippon Express trabaja para lograr una sociedad neutra en carbono en el mismo horizonte, contribuyendo a la conservación del medio ambiente.

La prueba se lleva a cabo entre la planta de Hofu, situada en el distrito de Nishinoura, y la campa de vehículos nuevos de Nakanoseki (aproximadamente 12 kilómetros ida y vuelta) hasta finales de 2026. En ella se evaluarán la eficiencia del combustible, el rendimiento y los retos operativos, acumulando conocimientos para una futura expansión. Los dos vehículos utilizados en la prueba operarán en condiciones equivalentes a las del diésel convencional, incluidos los procedimientos de mantenimiento e inspección, con la colaboración de Isuzu.

De cara al futuro, además de las empresas logísticas y los fabricantes de vehículos, Mazda colaborará con proveedores de combustible y empresas locales para ampliar la demanda, mejorar los sistemas de suministro y la infraestructura, y crear un entorno sostenible para el uso a largo plazo del HVO.

"Consideramos muy significativo colaborar con Nippon Express en esta demostración con HVO. Al acumular de forma constante conocimientos sobre eficiencia, rendimiento y aspectos operativos en condiciones reales, y al trabajar con socios regionales, impulsaremos la aplicación práctica y la expansión de esta iniciativa", han destacado desde Mazda.

Por su parte, el responsable de la División de Ventas del Negocio de Movilidad de Nippon Express, Osamu Sasaki, ha afirmado que es "un honor" participar como socio logístico en la iniciativa de neutralidad en carbono de Mazda y formar parte de esta demostración basada en HVO.

A partir de esta prueba, ambas compañías ampliarán la red de socios alineados con estos objetivos y seguirán avanzando en la descarbonización de la cadena de suministro.