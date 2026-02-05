Mazda nombra a Karine Roubaud nueva directora de marketing y comunicación en España

Mazda anuncia a Karine Roubaud como nueva directora de marketing y comunicación en España - MAZDA

MADRID 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mazda España ha nombrado como nueva directora de marketing y comunicación a Karine Roubaud, sucediendo de forma oficial a partir del 1 de abril a Natalia García, quien dejó la compañía a finales del mes de diciembre.

Para la firma, este movimiento refuerza "la apuesta de la compañía en su tercer mercado por volumen de ventas", como es España. Karine Roubaud cuenta con una trayectoria de 25 años en diversas organizaciones de Mazda, dirigiendo proyectos estratégicos en ámbitos como el marketing, la comunicación, la planificación corporativa y la experiencia de cliente.

Recientemente, Roubaud ha ocupado posiciones de alta responsabilidad en Mazda Motor Europe, contribuyendo a definir los planes estratégicos de la compañía y liderando la estrategia de marketing y comunicación en 20 mercados europeos.

Antes de su trayectoria en Alemania, Karine desarrolló su carrera profesional en Mazda Automóviles España, donde ocupó puestos de manager en las áreas de comunicación, CRM o producto.

"El nombramiento de Karine supone la llegada de una profesional con una sólida visión estratégica y una profunda comprensión de Mazda a nivel europeo. Su trayectoria, capacidad de liderazgo y sensibilidad internacional serán fundamentales para seguir impulsando el crecimiento de la marca en España. Asimismo, quiero expresar nuestro agradecimiento a Natalia García por sus 25 años de compromiso y contribución ejemplar. Su trabajo ha sido esencial para consolidar el posicionamiento de Mazda en nuestro mercado", ha expresado el presidente y consejero delegado de Mazda España, Ignacio Beamud.