Mazda pierde 79,4 millones de euros en los nueve primeros meses de su año fiscal por los aranceles

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mazda ha registrado pérdidas por importe de 14.710 millones de yenes (79,4 millones de euros) en los nueve primeros meses de su año fiscal (que abarca desde abril hasta diciembre de 2025, ambos incluidos), frente al beneficio neto atribuido de 90.579 millones de yenes (489 millones de euros) del mismo periodo del año anterior.

En este resultado de los tres primeros trimestres, los aranceles han dejado un impacto económico de 119.200 millones de yenes (643 millones de euros).

Las ventas durante los nueve primeros meses del año fiscal 2026 se contrajeron un 5,1% interanual, hasta quedarse por encima de los 3,5 billones de yenes (18.906 millones de euros). Mientras, los costes se mantuvieron estables, con un pequeño incremento hasta los 2,9 billones de yenes (15.664 millones de euros).

El volumen de ventas global durante los primeros nueve meses del año fiscal fue de 920.000 unidades, un 4,8% menos que en el mismo período del año anterior. Esta disminución se debió, entre otros factores, a una reducción del volumen de ventas en el mercado estadounidense, donde la producción del Mazda CX30 en México se vio limitada debido a las elevadas cargas arancelarias, y al impacto de la transición del Mazda CX5 en el mercado europeo.

De su lado, el beneficio operativo también fue negativo, situándose en unos 'números rojos' de 23.120 millones de yenes (124 millones de euros), frente a la cifra positiva de 148.254 millones de yenes (800 millones de euros) del mismo periodo del año fiscal anterior.