De Meo (Renault) pide "velocidad administrativa" para avanzar hacia las cero emisiones

Zettelmeyer (Bruegel) no cree que los países más ricos de Europa estén dispuestos a una financiación colectiva

El consejero delegado de Grupo Renault, Luca de Meo, ha destacado que para avanzar hacia las cero emisiones, la financiación del sector es importante, pero también lo es la regulación y "la velocidad administrativa" porque, a su juicio, uno de los papeles de las administraciones es el de actuar como coordinador entre los sectores.

Lo ha dicho este lunes en la 40 Reunió Cercle d'Economia, que se celebra hasta el miércoles en el Palau de Congressos de Catalunya, durante el debate 'El reto de la UE: Cómo combinar la ambición climática con el fortalecimiento del tejido industrial', junto a la vicepresidenta de Transición Limpia, Justa y Competitiva de la Comisión Europea (CE), Teresa Ribera, y el director del Instituto Bruegel, Jeromin Zettelmeyer.

Ha afirmado que la industria del automóvil en Europa vive del poder adquisitivo de una clase media que actualmente no se puede permitir comprar un coche como lo hacía un trabajador de Ford en 1914: "Hoy, uno de mis obreros no se puede comprar un coche nuevo, ni un Dacia".

Ha señalado que la edad media del parque automóvil ha aumentado de 7 a 12 años en los últimos 15 años, lo que ha hecho que el conjunto de emisiones no haya disminuido, incluso con la implementación de nueva tecnología, porque "los coches se han hecho más pesados, también por la reglamentación, y más viejos".

De Meo ha asegurado que no se puede rechazar el progreso y, sobre la regulación europea en materia de protección de datos e inteligencia artificial, ha dicho que de aquí a 2030 el sector va a tener unas 100 regulaciones diferentes: "Nuestra propuesta no es rechazar la regulación, sino, por ejemplo, regular solo lo nuevo".

Ha explicado que la normativa les fuerza a invertir en las que se consideran tecnología cero emisiones, según el principio de cálculo que se ha tomado como oficial, el Tank to Wheel, y para hacer cero emisiones "solo hay dos tecnologías, una es la batería y la otra es el hidrógeno".

Según De Meo, este año es el primero en el cual el mercado chino suma más coches que el mercado americano y el mercado europeo juntos y ha dicho que "si la gente no puede, no consigue, no quiere comprar coches eléctricos, o hidrógeno, al final va a ser un mercado muy pequeño".

Además, ha dicho que cree que Europa "está perdiendo muchísimo en tema de innovación" mientras que China ha acelerado de forma importante en los últimos 10 años, por lo que, a su juicio, hace que se pierda productividad y ha pedido que se invierta en innovación y se construyen infraestructuras.

Preguntado por los fondos propuestos por Draghi, financiados con mecanismos europeos, y una posible financiación colectiva de los estados más ricos de Europa, Zettelmeyer ha expresado que no cree que los países más ricos de Europa estén dispuestos: "Por lo menos no de la misma forma que hicimos durante la pandemia".

"El problema es que para la mayoría de los países en Europa tampoco hay mucho dinero a nivel nacional, con ciertas excepciones", ha añadido, por lo que ha dicho que si al final se opta por relajar las reglas de ayuda al Estado, esto va a ser un problema para la competencia, porque va a favorecer a los países que tienen el dinero.