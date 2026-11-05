Archivo - El mercado de turismos de ocasión crecerá un 2,3% en 2026, hasta superar los 2,27 millones de unidades - MOTOR OCASIÓN VIGO - Archivo

MADRID, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El mercado español de turismos de ocasión cerrará 2026 con un crecimiento estimado del 2,3%, hasta superar los 2,27 millones de unidades vendidas, según las previsiones de las patronales Ganvam y Faconauto. Hasta octubre, las operaciones alcanzaron más de 1,84 millones de unidades, lo que supone un incremento del 1,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Solo en octubre, las ventas de turismos usados registraron 199.399 unidades, un 6,5% menos que en el mismo mes de 2025. En el acumulado del año, por cada turismo nuevo vendido se comercializaron 1,8 vehículos de segunda mano.

Por antigüedad, los modelos de menos de cinco años representan el 26,3% de las operaciones hasta octubre, un punto porcentual más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. En concreto, este segmento ha sumado 483.205 unidades, un 4,4% más.

Sin embargo, los vehículos de más de 15 años también mantienen una evolución positiva, con 767.606 operaciones, un 2,2% más que entre enero y octubre de 2025. Estos modelos concentran el 41,6% del mercado de ocasión.

Como consecuencia, la antigüedad media del turismo usado vendido en España se sitúa en los 11,3 años, una cifra que se eleva hasta los 15 años en las operaciones entre particulares, que representan seis de cada diez transacciones.

Ante esta situación, Ganvam y Faconauto consideran necesario renovar la oferta del mercado de segunda mano, especialmente después de que las ayudas del plan Auto+ prescindan de los incentivos al achatarramiento. Ambas organizaciones recuerdan que la Ley de Movilidad Sostenible está en vigor y reclaman que se cumpla el mandato de poner en marcha un plan nacional de renovación del parque que incluya el apoyo a vehículos Euro 6d.

Asimismo, las patronales defienden que la renovación del parque debe convertirse en un eje estructural de la próxima legislatura, con el objetivo de facilitar el acceso de todos los niveles de renta a soluciones de movilidad más eficientes, tanto para reducir las emisiones como para mejorar la seguridad vial.

LOS ELÉCTRICOS DE SEGUNDA MANO CRECEN UN 38,5%

Por fuentes de energía, los vehículos electrificados continúan ganando terreno en el mercado de segunda mano. Las ventas de turismos eléctricos puros usados acumularon 32.051 unidades hasta octubre, un 38,5% más que en los diez primeros meses del año anterior.

Por su parte, las operaciones con híbridos enchufables de ocasión aumentaron un 45,6%, hasta alcanzar las 50.409 unidades.

En octubre, las ventas de modelos de menos de un año crecieron un 6,5%, en contraste con el descenso general del mercado, una evolución que las patronales relacionan, en parte, con la mayor presencia de vehículos electrificados entre los modelos más jóvenes.

Por el contrario, los turismos diésel, que todavía concentran el 47,9% de las operaciones, acumularon un descenso del 3,4% hasta octubre. Los modelos de gasolina registraron 653.400 unidades, un 1,1% menos.

MADRID LIDERA EL CRECIMIENTO EN OCTUBRE

Por comunidades autónomas, Madrid fue el mercado con mejor comportamiento en octubre, con 39.055 turismos de ocasión vendidos, un 34,1% más que en el mismo mes del año anterior. En el acumulado hasta octubre, la región contabilizó 283.512 operaciones, un 12,7% más.

En términos de volumen mensual, Andalucía ocupó la segunda posición, con 34.838 unidades, aunque registró una caída del 15,7%. Cataluña se situó en tercer lugar, con 26.556 operaciones, un 10,9% menos, mientras que la Comunidad Valenciana alcanzó las 20.794 unidades, con un descenso del 16,1%.

En el acumulado del año, Andalucía lidera las ventas de vehículos usados, con 345.478 unidades, prácticamente las mismas que en el mismo periodo de 2025. Le siguieron Madrid, con 283.512 operaciones (+12,7%), y Cataluña, con 249.970 (+2%). La Comunidad Valenciana, por su parte, ha contabilizado 209.886 turismos de ocasión entre enero y octubre, un 5,3% menos que un año antes.