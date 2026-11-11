Mercedes-Benz aboga por una reestructuración completa de su negocio en China

Archivo - El CEO de Mercedes-Benz Group, Ola Källenius - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

MADRID 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero delegado de Mercedes-Benz, Ola Källenius, ha afirmado que las dificultades que está enfrentando en China ante la caída de la demanda le obligan a llevar a cabo una reestructuración completa de su negocio.

"Nosotros, y cualquiera que quiera ser un actor global, tendremos que adaptar todo el sistema empresarial, porque en China se está librando una batalla competitiva entre más de 100 marcas", ha afirmado este miércoles Källenius en un evento celebrado en Alemania, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

Además de una iniciativa más amplia para recortar costes y aumentar la productividad, el fabricante alemán está aplicando ahora una estrategia denominada '100% China para China', y el nuevo Mercedes Clase E eléctrico será el primer modelo que se produzca allí en la segunda mitad del próximo año.

Para Kallënius, China sigue siendo fundamental para los planes de reestructuración de Mercedes y sería un error intentar retirarse de este país asiático, aunque los consumidores allí sigan mostrándose "muy cautelosos".

"La industria del automóvil es quizás la más interconectada del mundo. Sería totalmente ilusorio pensar que se puede romper esa interconexión, por lo que tenemos que cooperar de forma inteligente", ha declarado.

Mercedes se encuentra inmersa en una de sus mayores reformas de productos y costes de los últimos años, en un intento por parte del fabricante de Stuttgart de recuperar la rentabilidad. La empresa se ha centrado en vender menos coches, pero más caros, apostando por los modelos de gama alta para sostener los márgenes.

En China, esa estrategia se ha visto sometida a una presión cada vez mayor. Las ventas de Mercedes en el país se desplomaron un 31% en el tercer trimestre debido a una menor demanda de productos de lujo y a una competencia más feroz por parte de rivales locales más sofisticados.