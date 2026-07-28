Mercedes-Benz España nombra a Ute Sauter nueva directora general de Furgonetas a partir de septiembre - MERCEDES-BENZ

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz España ha nombrado a Ute Sauter nueva directora general de Furgonetas, cargo que asumirá el próximo 1 de septiembre y en el que sustituirá a Andrés Orejón, según ha informado la compañía este martes.

Sauter, que ocupa la dirección general de Mercedes Vans para Suecia y Dinamarca desde 2024, cuenta con una trayectoria de más de 25 años dentro del grupo Mercedes-Benz, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades en las áreas de postventa, control de gestión, ventas internacionales, red de concesionarios y digitalización del negocio de vehículos comerciales.

La directiva inició su carrera profesional en el año 2000 en el área de Global Customer Service & Parts (GCSP). Posteriormente, ocupó distintos puestos en el departamento de control de gestión vinculado a la red de concesionarios de Sudamérica, así como en el área de Ventas Corporativas Internacionales de Turismos.

Más adelante pasó a formar parte de la red de concesionarios Overseas de furgonetas y del área de conectividad de Mercedes-Benz Vans, donde lideró la migración de las furgonetas a la plataforma digital Mercedes me y desarrolló la estrategia de servicios y extras digitales para estos vehículos.