Mercedes-Benz España recuerda a Carlos Espinosa de los Monteros, figura clave en el éxito de la compañía - MERCEDES-BENZ

Fue presidente y consejero delegado de la entidad alemana en España entre 1988 y 2009

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) - Mercedes-Benz España ha recordado a Carlos Espinosa de los Monteros, fallecido el pasado sábado 29 de agosto a los 82 años, como una figura clave en el desarrollo y crecimiento de la compañía en España y como un referente por su liderazgo, visión estratégica y, especialmente, por su calidad humana y compromiso con las personas.

Espinosa de los Monteros estuvo al frente de Mercedes-Benz España como presidente y consejero delegado durante más de dos décadas, entre 1988 y 2009, un periodo que resultó decisivo para la consolidación y posterior crecimiento de la compañía en el mercado español.

Durante su presidencia contribuyó a reforzar la presencia de Mercedes-Benz en España, fortaleciendo la organización y los vínculos con la red de concesionarios y sentando las bases para el desarrollo del negocio en las décadas posteriores, según ha destacado la compañía.

La compañía ha trasladado su "más sentido pésame" a la familia y allegados de Carlos Espinosa de los Monteros y ha expresado su agradecimiento por su dedicación, liderazgo y contribución a la historia de Mercedes-Benz en España.

"El legado de Carlos Espinosa de los Monteros permanece hoy en Mercedes-Benz España no sólo en el crecimiento y la consolidación que experimentó la compañía durante su Presidencia, sino también en las personas que tuvieron la oportunidad de trabajar junto a él y que hoy recuerdan su forma de liderar, de escuchar y de entender la empresa. Su visión, sus valores y su compromiso con las personas forman parte de la historia de Mercedes-Benz en España y de la huella que dejó en nuestra compañía", ha comunicado la entidad.

El actual CEO de Mercedes-Benz España y responsable de Mercedes-Benz Iberia, Reiner Hoeps, ha definido a Espinosa de los Monteros como una persona "clave en el desarrollo y crecimiento de Mercedes-Benz en España".

Aunque conoció personalmente a Espinosa de los Monteros después de su etapa como presidente de la compañía, Hoeps ha destacado su carácter conciliador y su importancia en la relación con la Red de Concesionarios. "Me consta que fue un líder con una extraordinaria capacidad para unir a las personas, generar confianza y construir relaciones duraderas", ha afirmado.

En este sentido, Hoeps ha trasladado, en nombre de Mercedes-Benz España, sus condolencias a la familia y seres queridos de Espinosa de los Monteros, además del reconocimiento y agradecimiento de la compañía por su contribución a la historia de Mercedes-Benz en España.

Además, antiguos directivos y compañeros que compartieron con él una parte importante de su trayectoria profesional han destacado su visión estratégica, su capacidad para crear equipos, sus cualidades de liderazgo y comunicación y su habilidad para generar confianza y construir relaciones duraderas.

El consejero delegado de Daimler Trucks Iberia, Antonio García-Patino, ha recordado la "inmensa calidad humana" de Espinosa de los Monteros y ha comparado su forma de dirigir la empresa con la de un director de orquesta. "En la empresa era el mejor director de orquesta; solía decir que para dirigir una orquesta hacen falta los mejores músicos, la mejor coordinación entre todos y que todo suceda de una manera coherente", ha señalado.

Por su parte, el CEO de Mercedes-Benz Group Services Madrid, Juan Guerrero, ha recordado que comenzó a trabajar en Mercedes-Benz España el mismo 1 de enero de 1988 en que Espinosa de los Monteros asumió la Presidencia de la compañía, coincidiendo con él durante sus primeros 20 años de vida profesional.

Guerrero ha destacado que, bajo su Presidencia, fue capaz de crear "un equipo sólido y de futuro" y de fortalecer los vínculos entre Mercedes-Benz España y su Red de Concesionarios. Asimismo, ha subrayado su inteligencia, visión estratégica y capacidad de comunicación, así como su defensa del papel de la empresa en el bienestar de la sociedad, su trabajo por España y su pasión por su familia.