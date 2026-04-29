Mercedes-Benz gana 1.430 millones en el primer trimestre, un 17,2% menos, por el entorno "desafiante"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El fabricante alemán de automóviles Mercedes-Benz registró un beneficio neto de 1.433 millones de euros en el primer trimestre de 2026, lo que supone un 17,2% menos respecto al mismo período del año anterior, según ha informado este miércoles la empresa.

La firma ha destacado que ha tenido "un sólido desempeño operativo" en el primer trimestre, con indicadores clave en línea con las previsiones para todo el año, "a pesar de un entorno de mercado desafiante marcado por una intensa competencia y obstáculos geopolíticos y comerciales".

Por su parte, el resultado operativo ha sido de 1.904 millones de euros en los tres primeros meses del año, frente a los 2.289 millones de euros del mismo periodo del año anterior (es decir, un 16,8% menos).

La división de Mercedes-Benz Cars registró un Ebit ajustado de 933 millones de euros (una caída interanual de más del 47,2%) y una rentabilidad sobre ventas ajustada del 4,1% en el primer trimestre, muy por debajo del rango de previsiones para todo el año (del 3% al 5%), sin ningún ajuste por separado para los efectos arancelarios.

De su lado, Mercedes-Benz Vans volvió a alcanzar una rentabiidad sobre ventas ajustada del 10,1% en el primer trimestre de 2026, mientras que el Ebit ajustado llegó a 415 millones de euros (-12,6% interanual).

Por otro lado, el grupo Mercedes Benz acumuló un volumen de negocio valorado en 31.600 millones de euros hasta marzo, un 4,9% menos en comparación con los 33.224 millones que facturaron un año antes. Por divisiones, Mercedes-Benz Cars, su principal de automóviles, obtuvo los primeros tres meses del año unos ingresos de 22.958 millones de euros (-5%), al tiempo que la de Mercedes-Benz Vans de 4.124 millones de euros (+1%) y la de Mercedes Benz Finantial Services de 6.105 millones de euros (-5%).

LAS VENTAS EN CHINA CAEN CONSIDERABLEMENTE

Mercedes-Benz entregó en el primer trimestre un total de 419.430 vehículos de su división de Mercedes-Benz Cars, que tuvieron un retroceso del 6% en sus matriculaciones. De ellos, 81.337 unidades correspondieron a vehículos electrificados (eléctricos + híbridos enchufables), que también tuvieron un retroceso del 6% en sus entregas mundiales.

Por otro lado, la compañía también comercializó en los primeros tres meses del año 80.256 furgonetas y vehículos comerciales en todo el mundo, con un recorte del 3% en sus operaciones en el primer trimestre. De estas unidades, 6.132 correspondieron a ejemplares electrificados, con un aumento interanual del 24%.

Sin embargo, la compañía presentó unos datos muy negativos en Asia, donde las ventas totales de unidades cayeron un 24% hasta 152.662 unidades. En China, su mayor mercado individual, las ventas se desplomaron un 27% hasta 111.621 unidades.

En contrapartida, la firma alemana endosó 158.543 operaciones en el mercado europeo, de las cuales 49.329 pertenecieron al mercado alemán (+9%), con un progreso del 7% en los primeros tres meses del año 2026. Igualmente, el grupo presentó números positivos en el mercado norteamericano con un alza del 16% y 89.589 entregas.

MANTIENE PREVISIONES PARA EL AÑO 2026

Para el ejercicio completo de 2026, Grupo Mercedes-Benz ha confirmado sus previsiones, esperando unos ingresos del grupo similares a los del año anterior y un Ebit significativamente superior al del año anterior, debido principalmente a los gastos de reestructuración incurridos el año anterior.

Asimismo, el grupo prevé que el flujo de caja libre del negocio industrial se sitúe ligeramente por debajo del nivel de 2025. "La compañía continúa supervisando de cerca el entorno geopolítico, incluido el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en la confianza del consumidor", ha añadido.

"Los resultados del primer trimestre nos permiten mantenernos en el buen camino para cumplir con nuestras previsiones para todo el año. La fuerte demanda de nuestros nuevos productos y una cartera de pedidos sólida nos posicionan favorablemente para un mayor dinamismo en la segunda mitad del año. De cara al futuro, seguiremos centrados en una ejecución rigurosa, garantizando un lanzamiento coordinado de nuestros nuevos modelos y manteniendo un estricto control de costes para sostener la rentabilidad", ha mostrado el director financiero de Mercedes-Benz Group AG.