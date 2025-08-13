Mercedes-Benz planea vender su unidad de leasing Athlon a BNP Paribas por 1.000 millones de euros

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

BNP Paribas está en conversaciones avanzadas para adquirir la unidad de leasing Athlon de Mercedes-Benz Group, por un importe aproximado de 1.000 millones de euros, según cifras manejadas por Bloomberg.

Las deliberaciones siguen en curso y no hay certeza de que vayan a conducir a una transacción, al tiempo que se prevé que pueda surgir otro comprador.

La venta de su negocio de alquiler de coches forma parte de la revisión más amplia que Mercedes está llevando a cabo sobre sus operaciones. Según informó Bloomberg a principios de año, la empresa se había puesto en contacto con posibles compradores para sondear su interés en un acuerdo.

Mercedes adquirió Athlon en 2016 del prestamista holandés Rabobank por unos 1.100 millones de euros, diciendo que se fusionaría con la unidad de gestión de flotas del fabricante de automóviles. BNP Paribas ya participa en el negocio del leasing de automóviles a través de su filial Arval.