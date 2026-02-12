Mercedes-Benz recorta un 48,8% su beneficio en 2025, hasta 5.330 millones de euros

Archivo - Mercedes-Benz - Marijan Murat/dpa - Archivo

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz ha logrado un beneficio neto de 5.331 millones de euros en el año 2025, lo que supone una caída de sus ganancias del 48,8% respecto al ejercicio precedente, según ha informado la compañía alemana este jueves.

Las ventas del conjunto del año retrocedieron un 9,2% en términos interanuales, hasta situarse en 132.214 millones de euros. Por segmentos, la división de Mercedes-Banez Cars logró unos ingresos de 96.407 millones de euros, una cifra inferior en un 10,5% a la del año anterior. De su lado, Mercedes-Benz Vans recortó su facturación un 11,2% interanual.

Por su parte, el resultado operativo se ha situado en 5.820 millones de euros, una cifra inferior en un 57,2% respecto a la alcanzada por la firma alemana en el año anterior.

El flujo de caja libre del negocio industrial alcanzó los 5.400 millones de euros (un 40,8% menos respecto a 2024), debido principalmente a los efectos positivos de la disminución de inventarios y a los efectos negativos de las inversiones netas en inmovilizado material e intangible.

En la junta general anual del 16 de abril de 2026, el consejo de administración y el consejo de supervisión propondrán un dividendo de 3,50 euros por acción.

"En un entorno de mercado dinámico, nuestros resultados financieros se mantuvieron dentro de nuestras previsiones, gracias a nuestro enfoque en la eficiencia, la velocidad y la flexibilidad", ha afirmado el presidente del consejo de administración de Mercedes-Benz, Ola Källenius.

MANTENDRÁ LOS INGRESOS EN 2026

El Grupo Mercedes-Benz prevé que sus ingresos en 2026 se mantengan al nivel del año anterior y que el Ebit del grupo sea significativamente superior debido a los gastos de reestructuración del ejercicio anterior. El flujo de caja libre del negocio industrial del grupo se prevé ligeramente inferior al de 2025.

Mercedes-Benz ha implementado reducciones de costes fijos en 2025. Además, la compañía lanzó un programa de reducción de costes de personal en 2025, que aumentará aún más los niveles de eficiencia en 2026 y 2027 para respaldar una reducción de costos fijos del 10% entre 2024 y 2027.

Con estas medidas, Mercedes-Benz pretende reducir los costos de producción unitarios en un 10% a partir de 2027, en comparación con los niveles de 2024.

Se espera que el ahorro en los costes de material alcance aproximadamente el 8% hasta 2027, aumentando al 10% más allá de esta fecha, gracias a un fortalecimiento de su enfoque local, aprovechando el abastecimiento de los países con mejores costes, así como a través de una ingeniería de costes radical y una estrecha cooperación entre los equipos de I+D, compras y proveedores y una mayor estandarización de componentes y módulos.