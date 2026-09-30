Archivo - Mercedes-Benz relanza un nuevo plan de bajas voluntarias para sus empleados en Alemania - Fabian Sommer/dpa - Archivo

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Mercedes-Benz va a relanzar su plan de bajas voluntarias para los empleados en Alemania, según ha anunciado este miércoles el fabricante de automóviles, que tiene previsto que el plan entre en vigor a partir del mes de diciembre.

Mercedes ha señalado que ya ha dado pasos importantes con su programa de ahorro para adaptarse a los retos futuros. Sin embargo, la firma germana es uno de los varios gigantes automovilísticos alemanes que buscan reducir costes en Alemania y mejorar la competitividad tras años de caída de las ventas debido a la escasa demanda y a la creciente competencia procedente de China.

La dirección ha advertido de que dos plantas alemanas podrían cerrar si no se reducen los costes, lo que ha provocado protestas por parte de los empleados, según informa la agencia DPA.

El programa de bajas voluntarias se reactivará en áreas indirectas del negocio, en un esfuerzo por recortar costes de forma responsable, según ha indicado la empresa. De hecho, el plan se estructurará a través de ofertas individuales a los empleados y, en algunos casos, a los directivos. Para que cualquier baja se haga efectiva, tanto el empleado como la empresa deben dar su consentimiento.