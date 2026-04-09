Mercedes-Benz vende casi 500.000 vehículos en el primer trimestre, un 3% menos, por la caída en China

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MADRID 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mercedes-Benz vendió 499.700 automóviles y furgonetas en el primer trimestre de 2026, un 6% menos que en el mismo período del año anterior, en línea con las expectativas de la compañía, según ha informado este jueves.

Las ventas de vehículos eléctricos de batería aumentaron un 11%, hasta 50.400 unidades. La fuerte demanda de los nuevos modelos y el continuo crecimiento en mercados clave impulsaron el aumento de la producción en 2026.

En línea con las expectativas, Mercedes-Benz Cars registró entregas al por mayor de 419.400 vehículos (-6%) en el primer trimestre. Excluyendo China, las ventas globales aumentaron un 5% con respecto al año anterior.

El crecimiento en EE.UU. y Europa compensó parcialmente la disminución de las ventas en China debido a los efectos del ciclo de modelos, las incertidumbres macroeconómicas y las difíciles condiciones del mercado.

Si bien los recientes lanzamientos de modelos respaldan las perspectivas de ventas para los próximos trimestres, la compañía continúa monitoreando de cerca el entorno geopolítico, el conflicto en Oriente Medio y su posible impacto en la confianza del consumidor global.

En Europa, la tendencia positiva del trimestre anterior continuó. Las ventas aumentaron un 7% en la región. El desarrollo en Alemania fue particularmente alentador, con un incremento del 9%. Mientras, Estados Unidos demostró ser un motor de crecimiento en el trimestre, con un aumento de ventas del 20% en comparación con el mismo período del año anterior.

De su lado, Mercedes-Benz Vans vendió 80.300 unidades en el primer trimestre de 2026, un 3% menos. En general, las ventas se vieron afectadas por la volatilidad y la competitividad del mercado, así como por la menor demanda de furgonetas medianas en China.