Mercedes y Gobierno vasco destinarán 181 millones a la producción flexible en la automoción

(I-D) El lehendakari, Imanol Pradales, el director general de Mercedes-Benz Vitoria, Bernd Krottmayer, el diputado general de Álava, Ramiro González, el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, durante la presentación - Lino González - Europa Press

VITORIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Instituciones vascas y Mercedes-Benz liderarán un proyecto público-privado en el que se invertirán 181 millones de euros para adaptar el sector de la automoción de Euskadi a un modelo de fabricación flexible, con el fin de responder con mayor rapidez a la evolución tecnológica, a las nuevas arquitecturas de vehículo y a las necesidades del mercado.

Este proyecto de transformación ha sido presentado este miércoles en la fábrica alavesa en un acto presidido por el lehendakari, Imanol Pradales, que ha destacado la relevancia de esta actuación y ha advertido a la UE de que debe proteger ya a su mercado e industria, porque la competencia china "no espera"

Con la denominación 'Fabricación Flexible de la nueva Automoción', este proyecto, impulsado por el Gobierno Vasco, pretende situar a Euskadi como pionera en la fabricación flexible de la automoción a nivel europeo. El objetivo es facilitar la transformación tecnológica y sostenible de la planta de Mercedes-Benz para fabricar los futuros modelos que marcarán la nueva era de su línea 'Vans'.

El nuevo proyecto supone una inversión inicial de 181 millones de euros de inversión público-privada, veinte de los cuales serán aportados por Mercedes-- en los próximos tres años, de los cuales alrededor de 61 millones se destinarán a I+D y desarrollo tecnológico.

Además del arranque del modelo 'Mercedes-Benz VLE' este año, la planta alavesa tiene por delante varios lanzamientos, para los que habrá de seguir adaptándose y acometiendo inversiones con el fin de responder a los cambios del mercado y a la competencia.

Este proyecto transformador responde a uno de los principales retos de la automoción europea: desarrollar sistemas productivos capaces de adaptarse con mayor rapidez a la evolución tecnológica, a las nuevas arquitecturas de vehículo y a las necesidades del mercado.

ONCE EMPRESAS INVOLUCRADAS

Los nuevos vehículos 'VLE', sustituyen al modelo 'EQV' incorporando mejoras estructurales, nuevas funciones electrónicas, tecnologías avanzadas y nuevos sistemas de seguridad.

Mercedes-Benz Vitoria liderará un proyecto que implicará a once empresas vascas, nueve de ellas pymes, y contará con la participación de agentes de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación con Tecnalia al frente y el clúster ACICAE, así como con la colaboración de la unidad de I+D BAM.

Esta colaboración permitirá combinar las capacidades industriales, tecnológicas y de conocimiento existentes en Euskadi para desarrollar nuevos procesos y soluciones aplicables a la fabricación de la próxima generación de vehículos.

El lehendakari ha destacado en su intervención que "Euskadi tiene una forma propia de hacer las cosas, basada en la cercanía, la colaboración público-privada y la innovación", lo que "ha permitido adaptar el tejido industrial y tecnológico y superar crisis muy diversas".

"Ahora debemos actualizar ese espíritu de país para defender nuestra base industrial, construir nuevas ventajas competitivas, completar cadenas de valor, desarrollar producto propio y convertir las transiciones digital y energética en oportunidades industriales", ha añadido.

Imanol Pradales ha añadido que "la carrera por hacer realidad la fábrica del futuro ya está en marcha", por lo que Euskadi "tiene que luchar por estar entre los mejores". Con ese fin, ha subrayado la necesidad de contar con "más centros de decisión, empresas de mayor tamaño, mayor intensidad tecnológica y una industria descarbonizada que no pierda competitividad".

"LA COMPETENCIA NO ESPERA"

En este sentido, ha recordado que la UE "tiene sobre la mesa dos proyectos clave", como la Ley de Aceleración Industrial y la revisión de las emisiones de CO2 en el sector de la automoción. "Es el momento de que Europa tome las decisiones adecuadas para proteger el mercado y la industria europea; las decisiones no pueden dilatarse en interminables debates; porque el mundo no espera, la competencia china no espera", ha advertido.

Por su parte, el director de Mercedes-Benz Vitoria, Bernd Krottmayer, que también ha intervenido en el acto, ha afirmado que la empresa alemana invierte en la capital alavesa porque quiere asegurar que esta fábrica "siga siendo una de las más competitivas del grupo Mercedes-Benz". Según ha explicado, ese es un objetivo para el que la "flexibilidad" de instalaciones y procesos "es clave", ya que "permite adaptarnos con mayor rapidez a los cambios del mercado".

A su vez, el diputado general de Álava, Ramiro González, también presente en el acto, ha puesto en valor el papel de la empresa en sus décadas de vida en el territorio alavés. En este sentido, ha subrayado que se trata de "uno de los grandes activos industriales" del territorio, y que su impacto "trasciende los límites de la propia fábrica", con 40.000 empleos directos e indirectos.

UNA VEINTENA DE PROYECTOS TRANSFORMADORES

González ha explicado que este proyecto transformador contribuirá a "avanzar hacia un modelo de fabricación cada vez más flexible y preparado para responder a la evolución tecnológica del sector y de la demanda".

De los 25 proyectos transformadores recogidos en el 'Plan Industria 2030' del Gobierno Vasco ya se han puesto en marcha 18, de los que siete están liderados por el sector privado y once por el público.

El Plan de Industria-Euskadi 2030' recogía inicialmente 23 proyectos transformadores de liderazgo tanto público como privado, a los que posteriormente se han añadido dos nuevas iniciativas de liderazgo privado: 'Zero Emissions Marine Boat' e 'Hidrogeles inteligentes para Nanomedicina'.

Los siete proyectos transformadores liderados por el sector privado suponen una inversión inicial de más de 860 millones de euros, de los cuales 429 millones se destinan a I+D y desarrollo tecnológico. Entre los siete proyectos se crearán más de 3.850 puestos de trabajo de calidad en los próximos años, y se implicará a otras 171 empresas, la mayoría pymes, del tejido industrial vasco.