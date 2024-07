México advierte a Tesla sobre la propuesta de Trump por la que paraliza las inversiones: "No es seria"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha advertido a Tesla ante la decisión de su consejero delegado, Elon Musk, de paralizar las inversiones en el país hasta después de la celebración de las elecciones en Estados Unidos, señalando que la propuesta del candidato republicano de imponer más aranceles a los productos fabricados en México no es una medida "seria".

En concreto, en su conferencia matutina de este miércoles, el mandatario ha argumentado que la fabricación de vehículos en suelo estadounidense tiene mayores costes, lo que afecta directamente a los consumidores de dicho país.

"Esto, la verdad, no es serio porque no podrían hacerse los vehículos en Estados Unidos. No es porque no tengan capacidad tecnológica o de capital, ya que tienen gran experiencia, sino porque son muy altos los costes de producción y les afectaría a sus consumidores", ha explicado.

Así, ha enmarcado la medida de Trump en una manifestación propia de las campañas electorales, en las que hay "mucha pasión y mucha retórica", y en las que se habla "en demasía" pero después se encuentran "con otra cosa". "Por eso digo que no es serio", ha justificado.

Con todo, ha aprovechado la ocasión para cargar indirectamente contra Tesla, acusando a la compañía de tener otro plan de negocio o de ya haber hecho el negocio en términos bursátiles al anunciar una inversión en México que luego quizás no se fuera a concretar.

"Muchas veces no producen, sino especulan. Dan a conocer la noticia y les va muy bien en las bolsas, aumentan los precios de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano. Es un mal que estamos padeciendo en estos tiempos", ha lamentado López Obrador.

La reacción del presidente ha llegado tras las últimas palabras de Elon Musk. Este ha delimitado claramente, y por primera vez, sus decisiones empresariales en función del resultado de la carrera presidencial en EE.UU.

"Trump ha dicho que impondrá fuertes aranceles a los vehículos producidos en México. Así que no tiene sentido invertir mucho en México si ese va a ser el caso. Tenemos que ver cómo se desarrollan las cosas políticamente, ha argumentado Musk.