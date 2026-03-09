MG estima unas ventas de 50.000 coches en España en 2026 y defiende su posición ante otras marcas chinas

MG estima unas ventas de 50.000 coches en España para 2026 y defiende su posición ante sus competidores - MG

La compañía respalda su liderato como primera marca de origen asiático en el mercado nacional y muestra su inconformidad con el Plan Auto+

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) - La marca de origen británico, pero perteneciente al grupo asiático SAIC Motor, pronostica unas ventas de coches en España de 50.000 unidades este año y reivindica haber cerrado 2025 como la marca 'made in China' líder en ventas de vehículos con más de 45.000 matriculaciones --un crecimiento del 46% frente a 2024--.

"Somos la primera marca de vehículos 'made en China' superando holgadamente a competidores como Omoda, BYD o Jaecoo en 2026", ha afirmado este lunes el director de Marketing de la compañía, José Antonio Galve.

El responsable de MG sostiene que muchos de los actores llegados después al mercado nacional no han traído una propuesta de valor real al mercado español, sino una receta limitada a "SUVs y descuentos, únicamente esto". Además, el director de Marketing de la compañía ha respaldado los datos del último año en sus modelos MG HS Plug-in --líder en el mercado PHEV a clientes particulares-- y del MG ZS como el SUV más vendido de España con 23.675 operaciones.

UN PLAN AUTO+ QUE DISCRIMINA A MG

El gerente del área de marketing también ha tenido unas palabras sobre el nuevo Plan Auto+ de ayudas a la compra de vehículos electrificados en España. "Nos sentimos discriminados por nuestra procedencia", ha manifestado Galve.

"MG suele tener una postura bastante tibia en respecto a exposición en los medios o comunicados y hoy es un punto de inflexión. Hoy es un punto de inflexión porque se lo debemos a nuestros primeros clientes, que es nuestra red de concesionarios", ha reiterado.

Como contrapartida, la compañía lanzó una campaña de anticipo al cliente final con la dotación que las ayudas gubernamentales no otorgan a los vehículos fabricados fuera de Europa a través de un producto financiero a "tipo cero" con el Banco Santander. No obstante, la firma acusa a otras compañías de origen asiático de lanzar ofertas de descuento similares días después a la propuesta lanzada por MG.

"El 4 de febrero se comunicó en rueda de prensa el Plan Auto+. Diez horas más tarde, la red de concesionarios de MG tenía un producto financiero del Plan Auto+. 48 horas más tarde el resto de la competencia 'made in China' copió la estrategia de MG", ha indicado.

MÁS DE 12 NOVEDADES EN 2027, UN NUEVO COCHE CADA 20 DÍAS

La compañía reivindica una aproximación más profunda al comprador español por medio de su origen europeo y su claro enfoque en su oferta de producto hacia el cliente continental. Igualmente, Galve anunció que en las próximas semanas MG anunciará su nueva planta de fabricación de vehículos en Europa.

Así, MG planifica en los dos próximos años una de sus mayores ofensiva de producto. Hasta el mes de junio, la entidad asiática contempla cuatro caras nuevas de producto y 12 nuevos modelos, al menos, para 2027.

"MG va a lanzar cuatro modelos de aquí a verano. El primero, MGS6. El segundo va a ser MG4 Model Year 2026. Después vamos a lanzar un vehículo 7 plazas Plug in Hybrid que se llama S9 finalizando a finales de mayo con el lanzamiento del MG4 Urban. Esto significa un vehículo cada 28 días", afirma Galve.

"MG en el año 2027 va a lanzar un vehículo cada 20 días, lo significa al menos 12 lanzamientos que nos van a permitir entrar en el 'top 3' de marcas que más coches van a lanzar en el año 2027".

MG NO TIENE PROBLEMAS DE POSVENTA NI CON SU RED DE CONCESIONARIOS

La intervención de José Antonio Galve sirvió también para negar algunas informaciones que están afectando a la compañía como tener problemas en su red de posventa o con sus concesionarios. "MG no está planteando ninguna reestructuración de su red de concesionarios. Absolutamente falso", ha insistido.

Sin embargo, sí que la compañía ha confirmado que se va a hacer una revisión de sus estándares. "Llevamos cinco años y no hemos realizado ninguna reforma", resalta Galve.

Aún así, MG ha negado de "forma categórica" cualquier problema estructural de posventa en España, defendiendo una entrega de recambios en 24 horas desde su almacén de Guadalajara y situando las incidencias en garantía por debajo del 0,5% del parque rodante, en línea --según la propia marca-- con el sector.