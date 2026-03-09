MG lanza el nuevo MGS6 EV 100% eléctrico con autonomía de hasta 530 km y desde 45.990 euros en España

MGS6 EV - MGS6 EV

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

MG ha presentado por primera vez en España el nuevo MGS6 EV, su octavo modelo 100% eléctrico en el mercado europeo con una autonomía combinada de hasta 530 kilómetros (700 km en ciclo urbano) y desde 45.990 euros al contado para la versión 'Long Range' con tracción trasera (37.789 euros con descuentos de financiación de la marca, ayudas del Plan 'Made for Europe' de MG España y del Plan Auto+ del Gobierno).

No obstante, la versión tope de gama Dual Motor AWD con tracción 4x4 parte desde 48.990 euros (40.789 euros con todos los descuentos, y ayudas del Plan 'Made For Europe' de MG España y del Plan Auto+ del Gobierno).

Para la compañía el nuevo MGS6 EV ofrece la "mejor relación valor-precio del mercado" en un modelo que se inserta en el segmento C con una batería en ambas versiones 77 kWh de capacidad. Esta elevada capacidad ofrece 530 kilómetros en ciclo combinado (700 km en ciclo urbano), mientras que la versión AWD ofrece 485 y 627 kilómetros, respectivamente.

Además, la marca homologa una gran eficiencia de todo su sistema eléctrico con de 16,6 kWh/100 km (combinado WLPL, Long Range 4x2) y de 18,1 6 kWh/100 km (AWD), respectivamente. En cuanto a prestaciones, ambas opciones alcanzan los 200 km/h de velocidad punta con una aceleración de 7,3 segundos de 0 a 100 km/h en la de menor prestaciones y tan solo 5,1 segundos a la gama 4x4.

En ambos casos, las prestaciones de carga también son muy rápidas, gracias a la tensión máxima de funcionamiento 437 V de su plataforma que permiten una carga de 11 kW de potencia en corriente alterna y de hasta 144 kW en un cargador de corriente continua donde el MG MGS6 EV es capaz de cargar del 10 al 80% de sus baterías en solo 38 minutos, según expone MG.

ELEGANCIA EXTERIOR Y DIMENSIONES INTERIORES DE OTRO NIVEL

El nuevo MGS6 EV da un salto de diseño con respecto a otros modelos de la marca, aunque respeta "las señas de identidad de los últimos MG", según manifiesta el jefe de producto de la compañía, Pablo Ocon.

En el frontal destaca la escasa parrilla, aunque dividida, unas ópticas integradas en el capó y la presencia del logo de la marca. En la parta trasera, los grupos ópticos recorren toda la zaga y el alerón integrado recalcan una formulación trasera similar a marcas como Mercedes.

De perfil, la marcada línea de hombros, las protuberantes aletas y la línea de cintura creciente aportan dinamismo y volumen. Por otro lado, existen hasta siete tonalidades de configuración desde los colores plata, oro, blanco, gris, negro, rojo y azul.

Adentro del vehículo, el nuevo SUV de MG destaca por su nivel de confort al volante y su espacio interior destinado principalmente para conquistar principalmente al cliente familiar. Como novedad incorpora de serie el acabado 'Luxury' en sus dos gamas de motor y dispone de cinco modos de conducción (Normal, Sport, Comfort, Custom y Snow) la función MG Pilot Custom, que permite a los conductores seleccionar y guardar sus propios sistemas ADAS preferidos.

El nuevo MGS6 EV es el tercer modelo de MG en utilizar la reconocida Modular Scalable Platform. EL diseño inteligente de esta carrocería y la tecnología de batería ultrafina (diseño horizontal de celdas de 110 mm) son los otros elementos clave para lograr un espacio interior que establece nuevas referencias en su segmento por sus cotas de anchura, altura y espacio para las piernas.

Los amplios asientos están tapizados en una combinación de cuero ecológico gris y ante, con acabados efecto carbono. Todos los asientos del habitáculo están calefactados, mientas que los delanteros añaden ventilación y reglajes eléctricos.

En el apartado tecnológico, las dos configuraciones incorporan una pantalla de instrumentación de alta definición de 10,25" y una pantalla de infoentretenimiento de 12,8", al que se suma un Head-Up Display con realidad aumentada que muestra la información clave del vehículo, las distintas configuraciones del mapa motor o del nivel de regeneración de la batería, también el nivel seguridad, así como indicaciones de navegación.

El MGS6 EV incorpora mandos y botones físicos integrados en la consola central para controlar funciones principales como calefacción, ventilación y sistema de audio. En la propia consola central también se encuentra una pequeña ruleta que sustituye a la vieja palanca de cambios, un espacio para carga inalámbrica de móvil, un compartimento de bebidas y un cofre para guardar objetos. Debajo de la consola, hay un pequeño espacio con una toma de 12 V y tomas de carga USB-C.

La capacidad de carga es igual de sobresaliente. El maletero ofrece 674 litros, ampliables hasta 1.910 litros con los asientos traseros abatidos. El compartimento delantero proporciona hasta 124 litros adicionales pudiendo caber hasta una maleta de mano.

Además, la compañía contempla tan solo una degradación de la vida de la batería del 6% una vez recorridos unos 200.000 kilómetros. No obstante, MG ofrece 7 años de garantía o 150.000 kilómetros desde la compra de este modelo a sus clientes.