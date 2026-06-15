MG nombra a Amalia Pellico nueva directora de Flotas en España - JUANMA GUZMAN GOMEZ

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

MG Motor España ha nombrado a Amalia Pellico nueva directora de Flotas ('head of fleet'), cargo al que accede tras desempeñar la función de 'Fleet Senior Manager' dentro de la compañía.

La directiva, incorporada a la marca en 2025, cuenta con una trayectoria profesional de más de dos décadas en el sector de la automoción. Antes de su llegada a MG, ocupó distintos puestos de responsabilidad en Mercedes-Benz España, donde ejerció como directora de Ventas de Flotas, y en Smart España, donde fue directora de Ventas.

Además, ha liderado equipos de ventas especializadas y ha participado en proyectos vinculados a la transición hacia la movilidad electrificada.

Con este nombramiento, la compañía expresa que refuerza su apuesta por el canal de empresas, un área estratégica en la que busca replicar los resultados obtenidos en el mercado de particulares.

"Estoy agradecida por la confianza que la marca ha depositado en mí para liderar un canal estratégico en la empresa, y muy ilusionada con este nuevo reto. Estoy convencida de que tenemos el equipo y el producto necesario para convertir a MG en un referente del sector", ha señalado la nueva directora de Flotas de MG España, Amalia Pellico.