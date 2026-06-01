MG, primera marca china con más ventas en España hasta mayo, con 20.210 unidades, y la décima global

Archivo - MG sigue siendo hasta mayo la primera marca china y la novena más buscada en España con 20.210 unidades - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La marca automovilística china MG es la primera marca con procedencia del país asiático en ventas en España hasta el mes de mayo, con 20.210 unidades vendidas (-7,7% con respecto al acumulado hasta mayo de 2025) y la décima firma de coches con más ventas entre los conductores españoles entre enero y mayo, por encima de marcas con enorme historia en el mercado europeo como Audi (11ª con 20.193 matriculaciones), BMW (12ª con 20.034 entregas) o Citroën (15ª con 15.227 registros).

Solo en el mes de mayo la marca firmó 4.729 entregas (un 11,3% menos que en mayo de 2025), que le permitieron ser la novena marca en el ranking de insignias del quinto mes del año.

El principal volumen de ventas (más de 17.000 unidades) de la compañía en España se centra en dos modelos: el urbano MG3 (7.473 ventas, +55,4% sobre el acumulado hasta mayo de 2025) y el SUV ZS (9.651 operaciones, -26,4%), que se comercializan en versiones híbridas y de gasolina.

PRIMERA MARCA CHINA QUE TENDRÁ UNA PLANTA PROPIA EN ESPAÑA

SAIC Motor, el grupo automovilístico dueño de la marca MG, será el primer fabricante de origen asiático que tenga un fábrica 100% propia en España, concretamente en Galicia.

La dueña de MG tiene previsto comenzar a construir en 2027 su primer complejo automovilístico en Europa, ubicado entre las localidades gallegas de Ferrol y As Pontes (La Coruña) y cercano al millón de metros cuadrados.

La inversión inicial del conglomerado asiático está valorado en torno a los 200 millones en su primera fase. Una vez termine la construcción --se espera que antes de que finalice 2028--, la planta creará 2.300 empleos y producirá a pleno rendimiento unos 120.000 coches al año.

Así lo ha anunciado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en rueda de prensa este lunes, donde ha destacado el "anuncio largamente esperado" de esta solicitud "formal" que han recibido por parte de SAIC.

Al respecto, Rueda ha subrayado que la multinacional china ha valorado la "amplia tradición puntera" en el sector del automóvil y componentes de la comunidad gallega. Destaca la "discreción" en las negociaciones previas y agradece la "implicación" del Gobierno central en este proyecto.

Aunque la marca no ha ofrecido detalles, se prevé que la llegada de nuevos modelos a Galicia sea para producir vehículos electrificados de la compañía para el mercado europeo, evitando así unos aranceles del 45% con los que Bruselas grava la llegada de coches procedentes de China.

AVALANCHA DE MODELOS PARA 2027

MG está siendo una de las compañías chinas que más apuesta por el mercado europeo y, concretamente por España, desde su llegada en 2021.

Cabe recordar que MG fue la marca más vendida entre los fabricantes chinos en la Unión Europea en 2025, con más de 300.000 matriculaciones en Europa, impulsada por su imagen británica, precios competitivos y una oferta variada de modelos. En el caso de España, la marca acumuló más de 45.000 matriculaciones --con un crecimiento del 46% frente a 2024--.

En los últimos meses, MG ha ampliado su gama de productos con la introducción de varios modelos, entre ellos el nuevo MG4 EV Urban --el primer modelo con batería en estado semisólido del mercado-- y el nuevo MGS9 Plug-in Hybrid, el primer SUV de siete plazas de la marca.

Igualmente, ha puesto a disposición de sus clientes los MGS5 EV y MGS6 EV eléctricos y MG HS Hybrid+, antes que en 2027 lleguen 12 nuevos modelos (entre unidades nuevas y rediseñadas) al mercado español, según confirmó la compañía a Europa Press el pasado mes de marzo.