Michael Leiters (ex McLaren) se perfila como posible CEO de Porsche en sustitución de Oliver Blume

Blume seguirá como consejero delegado del Grupo Volkswagen

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El comité ejecutivo del consejo de supervisión de Porsche ha acordado arrancar este viernes las negociaciones con Michael Leiters, exdirector ejecutivo de McLaren, para su posible nombramiento como nuevo consejero delegado de la compañía, tomando el relevo de Oliver Blume, que se mantendrá como consejero delegado del Grupo Volkswagen.

Aunque la posible salida de Blume del consejo de Porsche ya se venía barajando desde el pasado verano, como iban adelantando algunos medios alemanes, no ha sido hasta este viernes cuando la firma automovilística ha confirmado que ha acordado con el directivo su rescisión anticipada "de mutuo acuerdo".

Este cambio, sin embargo, no afectará al actual rol de Blume en el Grupo Volkswagen, donde continuará como consejero delegado una vez arranque el próximo 2026, momento en el que se daría su relevo en Porsche, posiblemente por parte de Leiters, y se pondría fin a esta doble función de Blume.

Leiters, de origen alemán, quien dirigió McLaren hasta abril, trabajó 13 años en Porsche hasta 2013, incluyendo puestos como gerente de proyecto para el popular SUV Cayenne. En Ferrari, fue director técnico durante ocho años, antes de pasar a McLaren.

Blume ha liderado el fabricante de coches de lujo durante la última década y conservó el puesto incluso tras suceder a Herbert Diess como consejero delegado del grupo en 2022.