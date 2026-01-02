Michelin adquirirá dos empresas de EE.UU. En 2026 para crecer en el área de compuestos poliméricos - MICHELIN

MADRID 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

Michelin ha cerrado acuerdos para adquirir Cooley Group, especialista en tejidos industriales recubiertos, y Tex Tech Industries, diseñador y fabricante líder de textiles y tejidos especializados.

"Ambas empresas se alinean perfectamente con la estrategia del Grupo, ya que comparten el mismo compromiso con la innovación y la calidad de los productos, al tiempo que operan en geografías complementarias", ha destacado Michelin.

Cooley es reconocida por su experiencia en tejidos recubiertos de polímeros de alto rendimiento. La empresa está integrada verticalmente, con capacidades en tejido, tricotado y extrusión de polímeros. Cooley Group diseña y fabrica soluciones poliméricas innovadoras y sostenibles para una amplia gama de aplicaciones, incluyendo dispositivos sanitarios, impermeabilización, retención de agua y productos químicos, así como otras soluciones medioambientales críticas.

De su lado, Tex Tech Industries es uno de los principales diseñadores y fabricantes de textiles, tejidos y revestimientos especializados para una amplia gama de industrias y aplicaciones especializadas. La empresa ha creado soluciones para algunas de las aplicaciones más exigentes, como sistemas de protección térmica para vehículos espaciales, materiales resistentes al fuego para el fuselaje de aviones, tejidos ignífugos para asientos de aviones y tejidos a medida para aplicaciones compuestas.

Estas dos adquisiciones acelerarían la expansión de Michelin en nuevos mercados y regiones, y aumentarían en aproximadamente un 20% (alrededor de 238 millones de euros) la facturación de la actividad de Polymer Composites Solutions (PCS) de Michelin.

Se prevé que ambas operaciones se completen durante el primer semestre de 2026, sujetas a los ajustes habituales y a las autorizaciones de control de fusiones en las jurisdicciones pertinentes. Se financiarían íntegramente con efectivo disponible, por importes que no se han revelado en esta fase.

Dado que la actividad PCS está alcanzando una relevancia significativa dentro de la cifra de negocio de Michelin, el grupo tiene previsto crear un segmento de información específico a partir de 2026.