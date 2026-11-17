El director general de Midas España, Vicente Pascual - MIDAS

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Midas ha cerrado su año fiscal 2026, concluido en octubre, con una facturación de 100 millones de euros, lo que supone un incremento del 8% respecto al ejercicio anterior y uno de los mejores resultados de su historia reciente, impulsado por la solidez de su red, el aumento de la base de clientes y la aceleración de su transformación digital.

"Alcanzar los 100 millones de euros es una cifra que marca un antes y un después, pero sobre todo confirma que el rumbo es el correcto. Hemos crecido en ventas, en clientes y en rentabilidad para nuestra red, y lo hemos hecho sin renunciar a la calidad del servicio", ha celebrado el director general de Midas España, Vicente Pascual.

El ejercicio confirma, además, la madurez de la red. Midas cuenta con un perímetro de más de 200 centros en España. El desempeño realizado por todos los equipos a lo largo de este año se traduce en que el 60% de los centros ha logrado su récord histórico de ventas.

La digitalización ha desempeñado un papel clave en este crecimiento. El volumen de negocio procedente del canal online ya representa cerca del 12% de las ventas totales, consolidando la web como una pieza estratégica para la compañía. Este dinamismo se ha visto acompañado, además, por un incremento de más del 2% en el número de clientes.

En paralelo, la compañía continúa apostando por ampliar el perímetro de su red identificando oportunidades para ampliar su presencia en el mercado español. En este sentido, Cataluña y la Comunidad Valenciana surgen como dos áreas especialmente estratégicas para la compañía.

"Nuestro objetivo para este año es reforzar nuestra presencia en aquellas comunidades como Cataluña y Levante, donde queremos seguir creciendo de la mano de nuevos franquiciados que compartan nuestra visión del negocio y nuestro compromiso con la calidad del servicio", ha afirmado, por su parte, el director de Expansión de Midas, Enrique Santos.

Finalmente, en términos de experiencia de cliente, la empresa ha obtenido un NPS de 76 puntos y una valoración media de 4,4 estrellas en Google. "Que nuestros clientes nos valoren con estas cifras es la mejor noticia de todo el año, porque demuestra que lo importante no es solo cuánto crecemos, sino cómo lo hacemos", ha apuntado Pascual.