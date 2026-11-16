Midas y Tecnio lanzan un programa para formar nuevos profesionales de la automoción

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MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Tecnio Formación, el primer Centro de Formación Técnica Avanzada de España perteneciente al grupo thePower Education, ha alcanzado un acuerdo con Midas para formar nuevos profesionales de la automoción y facilitar su incorporación al mundo laboral.

La iniciativa busca acercar el aprendizaje a las tareas que se realizan en un taller y conectar la preparación de los alumnos con las necesidades de las empresas.

En concreto, dicho acuerdo se concreta en el programa 'Midas Talent Factory by Tecnio', que contempla ayudas a los alumnos que cursen el itinerario 'Experto en Mecánica, Diagnosis y Seguridad de Vehículos' de Tecnio y tengan acceso preferente a los procesos de selección para trabajar en talleres Midas de Madrid. La incorporación dependerá de la evaluación de las candidaturas y de su adecuación a las vacantes disponibles.

El planteamiento formativo prevé un módulo específico desarrollado junto a Midas y varias masterclass prácticas en sus instalaciones, para acercar a los alumnos a sus procedimientos y a la actividad diaria de sus profesionales.

"Este acuerdo nos permite acercar la formación a lo que un profesional va a encontrarse en un taller. Trabajar junto a Midas nos ayuda a orientar el aprendizaje hacia esas necesidades y a que el alumno comprenda cómo aplicar sus conocimientos", señala Richard Aguado, docente del área de mecánica de Tecnio Formación.

"Un buen mecánico no se forma solo en el aula, también en el taller. Por eso abrimos los nuestros a los alumnos de Midas Talent Factory by Tecnio. Queremos que conozcan de primera mano cómo trabajamos y que, al terminar, tengan una oportunidad real de seguir creciendo con nosotros en Madrid", ha afirmado, por su parte, la responsable de RRHH de Midas España, Gemma Jiménez.

FORMACIÓN PRÁCTICA EN MECÁNICA Y DIAGNOSIS

El itinerario formativo de Tecnio abarca el mantenimiento del motor y sus fluidos, los sistemas eléctricos y electrónicos del vehículo, así como la dirección, la suspensión, la transmisión y los frenos. La diagnosis avanzada se trabaja de forma transversal mediante equipos de diagnosis multimarca y osciloscopios de automoción.

Esta preparación incluye la lectura de códigos de avería, la interpretación de señales de sensores y la comprobación de sistemas sobre vehículos de taller. El objetivo es que el alumnado aprenda a identificar el origen de un fallo, fundamentar el diagnóstico con mediciones y verificar el resultado de una reparación.