Mini Countryman, el eléctrico ideal para las escapadas de verano, con autonomía de 500 kilómetros

Mini Countryman - BERNHARD FILSER

MADRID 31 May. (EUROPA PRESS) -

Mini, del Grupo BMW, va más allá de la oferta de vehículos pequeños y urbanos con su modelo Countryman, que ahora suma una autonomía de 500 kilómetros en su versión 100% eléctrica, lo que permite llevar la conducción divertida de la firma alemana a cualquier traslado de mayor distancia, y de una forma sostenible.

En concreto, el nuevo SUV de Mini ofrece una autonomía puramente eléctrica de hasta 501 kilómetros (WLTP), lo que convierte al modelo más grande de la familia Mini en un compañero especialmente atractivo para cualquier aventura.

El aumento significativo de la autonomía se consigue gracias a una combinación de soluciones técnicas innovadoras. En su núcleo se encuentra el nuevo inversor de carburo de silicio (SiC), que garantiza una conversión de energía altamente eficiente y minimiza las pérdidas de potencia.

Esto se complementa con un aumento de la capacidad neta del sistema de almacenamiento de alta tensión de 65,2 kWh, lo que permite disponer de más energía utilizable. Además, los cojinetes de las ruedas con fricción reducida en el eje delantero disminuyen la resistencia a la rodadura y, por lo tanto, contribuyen a la optimización general.

GENEROSAS DIMENSIONES

El Mini Countryman totalmente eléctrico combina la diversión al volante característica de la marca con una versatilidad extraordinaria, lo que lo hace ideal para cualquier desafío. Con sus generosas dimensiones interiores y un volumen de maletero variable de hasta 1.450 litros, ofrece espacio suficiente para toda la familia, el equipaje o el equipo deportivo, lo que lo hace perfecto tanto para el uso diario como para escapadas de fin de semana o viajes más largos.

La mayor autonomía del Mini Countryman E, de hasta 501 kilómetros (WLTP), o del Mini Countryman SE All4, de hasta 467 kilómetros, crea una nueva libertad y reduce significativamente las necesidades de recarga. Ya sea en el campo o en la autopista, gracias a la tecnología de recarga rápida de CC, el Mini Countryman totalmente eléctrico puede recargar la batería del 10 al 80% en menos de 30 minutos.

DISEÑO MODERNO Y TECNOLOGÍA INNOVADORA

El exterior del Mini Countryman totalmente eléctrico destaca por su identidad con elementos de diseño específicos y optimizaciones aerodinámicas. Un ejemplo especialmente expresivo de ello es el exclusivo Favoured Trim, que acentúa el modelo con detalles cuidadosamente seleccionados, como el color de la carrocería Blazing Blue, un techo y carcasas de los retrovisores en plata brillante, así como las llantas de aleación de 20 pulgadas con diseño Windmill Spoke.

Todo ello subraya el aspecto dinámico y moderno del Mini Countryman. Con un coeficiente de resistencia aerodinámica (valor Cd) de solo 0,26, el diseño contribuye de manera significativa a la eficiencia y la autonomía.

En el interior, la pantalla Oled central de 24 cm ofrece un manejo intuitivo de todos los sistemas de infoentretenimiento y asistencia al conductor, lo que permite una conducción autónoma hasta el nivel 2, al tiempo que garantiza una seguridad integral y el máximo confort.

Las innovaciones técnicas y el ultramoderno inversor SiC se integran a la perfección en el concepto general del vehículo y contribuyen así a su extraordinaria eficiencia.